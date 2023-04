Van bitcoins tot Will Smith: dit zijn de 10 beste factchecks van Knack

Boude uitspraken, opgeblazen cijfermateriaal en gemanipuleerde video’s. Knack neemt bijna dagelijks opvallende stellingen onder de loep. Klopt het wat er wordt beweerd, of is het flagrante misinformatie? Lees hier onze tien meest gelezen factchecks.

1. Factcheck: nee, deze foto toont geen reacties op de mep van Will Smith

De mep die Will Smith tijdens de Oscaruitreiking verkocht aan de Amerikaanse komiek Chris Rock lokte geschokte reacties uit. Maar de foto met verbaasd kijkende Hollywoodsterren die nu circuleert, toont geen reacties op de oplawaai van Smith. Het gaat om een oude compilatie, die al sinds 2017 online te vinden is.

2. Factcheck: ja, wie Covid Safe Ticket op papier gebruikt, moet dringend de QR-code van zijn booster afdrukken

Op sociale media tonen nogal wat mensen zich bezorgd over de geldigheid van hun coronavaccinatiecertificaat. ‘Mensen die hun Covid Safe Ticket op papier tonen, moeten dringend de QR-code van hun booster laten afdrukken. De QR-code van de eerste prik begint te vervallen’, waarschuwt een man op Facebook. Terecht: vanaf 1 maart verliest het vaccinatiecertificaat bij volwassenen na 5 maanden zijn geldigheid zonder boosterprik.

3. Factcheck: nee, Shein-werknemers slaken geen noodkreten via kledingetiketten

Volgens berichten op sociale media zouden werknemers van het Chinese modemerk Shein noodkreten slaken via boodschappen die ze in kledingetiketten verstoppen. Daarvoor is echter geen bewijs.

Etiketten die viraal gaan op sociale media.

4. Factcheck: nee, dit is geen Russisch meisje dat als ‘levend schild’ gebruikt wordt in Marioepol

Op sociale media circuleert een foto van een meisje vastgebonden aan een paal met een groen hoofd en handen. Het zou gaan om een Russisch meisje dat in Marioepol door de Oekraïners als levend schild wordt gebruikt. Dat klopt niet. We zien haat jegens Roma in Lviv.

5. Factcheck: er is een verband tussen meer masturberen en minder kans op prostaatkanker

‘Masturberen en regelmatig een zaadlozing hebben beschermt mannen tegen prostaatkanker’: dat beweerde Michelle Hufkens in Goed Gevoel. En het klopt.

6. Factcheck: ja, er is een verband tussen hete dranken en slokdarmkanker

‘Hete dranken verhogen risico op slokdarmkanker’, zo lazen we in ABC Gezondheid. En het klopt, al is enige nuancering nodig.

7. Factcheck: Russische tv toont ‘schietincident in Kiev’ met gemanipuleerde audio

Een video van een vermeend schietincident in Kiev werd getoond in Russische tv-journaals aan het begin van de oorlog. Internationaal onderzoek waaraan Knack meewerkte, toont aan dat de audio van het beeldfragment werd gemanipuleerd. De beelden komen daadwerkelijk uit Kiev, maar wat we juist zien blijft onduidelijk.

8. Factcheck: ja, krekelmeel is toegelaten binnen de Europese Unie

Op Telegram en Facebook circuleert de bewering dat de Europese Unie het gebruik van krekelmeel in voedselbereidingen zou toestaan. Dat lokt bij veel socialemediagebruikers ontstelde reacties uit. Op 3 januari keurde de Europese Commissie de vermarkting van het product inderdaad goed.

9. Factcheck: nee, deze foto toont geen 50.000 truckers die zich kanten tegen vaccinatie

Op sociale media circuleren berichten over een protest van truckchauffeurs in Canada tegen verplichte coronavaccinatie. De cijfers die erover circuleren zijn sterk overdreven en niet alle foto’s of video’s van het protest zijn echt.

10. Factcheck: niet alle gepensioneerden hebben recht op sociaal energietarief

Tijdens een debat in het Vlaams Parlement verklaarde Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) dat alle gepensioneerden recht zouden hebben op het sociaal tarief voor energie. Dat klopt niet, zoals Somers nog tijdens dezelfde zitting toegaf: alleen gepensioneerden met een inkomen onder een bepaalde grens hebben recht op dat verminderde tarief.