VAB kiest voor elektrische interventiewagen

Pechverhelper en mobiliteitsorganisatie VAB kiest voor elektrische interventiewagens en geeft voor het eerst ook inkijk in de problematiek rond pechverhelping bij elektrisch aangedreven voertuigen.

Ruim tien jaar geleden pionierde VAB met een speciaal omgebouwde interventiewagen met een generator en noodbatterijen om elektrische wagens onderweg te kunnen bijladen want toen was iedereen er van overtuigd dat EV-rijders bij bosjes langs de kant van de weg zouden stranden met een lege batterij.

De praktijk leerde dat het zo’n vaart niet loopt want dergelijke pannes komen volgens de mobiliteitsorganisatie zelden voor. VAB geeft wel aan dat elektrische voertuigen even vaak en soms zelfs vaker met pannes kampen. Aan de basis liggen in hoofdzaak bandenproblemen en issues met de 12V batterij. Banden krijgen het namelijk zwaarder te verduren door het hogere gewicht van de elektrische wagens.

Meer werk

Elektrische auto’s zijn ook complexer om te takelen. Niet enkel omwille van het hogere gewicht, maar ook omdat veel modellen niet op de klassieke manier mogen worden gesleept. Bovengemiddeld veel elektrische voertuigen hebben vierwielaandrijving waardoor ze op een plateau naar de herstelplaats moeten worden vervoerd wanneer ze niet verder kunnen. Desondanks wil VAB verder ervaring opdoen met elektrische voertuigen. Daarom worden voortaan ook twee bestelwagens ID. Buzz aan de vloot servicewagens toegevoegd.

Deze bestelwagens zullen niet exclusief voor pechgevallen met EV’s worden gebruikt. Ook alle andere voertuigen met pech kunnen met deze interventiewagens worden bediend. Eerder koos VAB Rijschool al voor elektrische Cupra’s voor de opleiding van aspirant-automobilisten. Zelfs in de pool vervangwagens die pechvogels weer op pad helpen, zijn inmiddels 8 Polestars opgenomen.