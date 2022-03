Volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef zijn de afgelopen twee maanden 47 kinderen gedood of verminkt bij gevechten in Jemen.

Vogens Philippe Duamelle, de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Jemen, is het geweld er tijdens de eerste twee maanden van 2022 nog toegenomen. Sinds het begin van het conflict zijn volgens Unicef al meer dan 10.200 kinderen gedood of gewond geraakt, al ligt de werkelijke balans volgens de VN-organisatie wellicht nog hoger.

Bovendien zijn meer dan 2.500 scholen in Jemen vernietigd of onbruikbaar geworden omdat de gebouwen nodig zijn voor militaire of humanitaire doeleinden, stelt Unicef. In Jemen heerst sinds 2014 een bloedig conflict tussen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en de regering, die gesteund wordt door een coalitie geleid door Saoedi-Arabië.

