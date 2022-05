Uhlenhaut coupé verkocht voor goed doel

In de Mercedes-Benz Classic Collection zitten de twee originele exemplaren van de Uhlenhaut coupé, de SLR-versie van de legendarische 300 SL met de vleugeldeuren. Eentje ervan is geveild voor 135 miljoen euro.

Dat is meteen het hoogste bedrag ooit betaald voor een auto en voor het merk met de ster is het een opsteker dat uitgerekend Mercedes deze eer te beurt valt. De koper is naar verluidt een verzamelaar wiens identiteit niet is bekendgemaakt. Hij heeft er wel mee ingestemd dat de wagen ook na de verkoop bij speciale gelegenheden aan het publiek zal worden getoond. Het tweede exemplaar blijft overigens eigendom van Mercedes en is permanent te zien in het museum in Stuttgart.

Symboolwaarde

De opbrengst van de veiling gaat naar een goed doel, want Mercedes gebruikt het geld als startkapitaal voor het Mercedes-Benz Fund. Dit initiatief wil studiebeurzen uitkeren aan universiteitsstudenten en steun in milieuprojecten en onderzoeken. Er is eveneens een luik mentoring door ervaren Mercedes-Benz experten geïntegreerd om onder andere loopbaanperspectieven te openen. Mercedes-Benz Fund wil verder jongeren bij elkaar brengen om via milieukunde en nieuwe technieken een doorgedreven decarbonisatie en een duurzame toekomst te bevorderen.

De verkoop van de Uhlenhaut coupé heeft ook een symbolische waarde omdat men de ‘duurste klassieke auto inzet om jonge mensen aan te moedigen een duurzame wereld te ontwikkelen’. Mercedes legt via deze weg sociale verantwoordelijkheid aan de dag en de constructeur gaat de volgende jaren nog meer investeren in het fonds.