Twintigtal bijkomende doden door ‘koorts’ in Noord-Korea

Het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA heeft zaterdag 21 bijkomende overlijdens wegens ‘koorts’ gemeld. In één dag tijd registreerde Pyongyang in totaal 174.440 nieuwe koortsgevallen.

‘Het totale aantal zieken in het land bedraagt 524.440, van wie 234.630 volledig zijn genezen’, bericht KCNA. ‘Het aantal overlijdens tot nu toe bedraagt 27.’

Vrijdag meldde KCNA het eerste overlijden van een patiënt die positief had getest op COVID-19. Daarnaast zei het dat vijf andere patiënten aan “koorts” waren gestorven.

Pas donderdag had Noord-Korea voor het eerst sinds de start van de coronapandemie officieel een coronabesmetting geregistreerd. Dat in de afgelopen twee jaar niemand in het afgesloten land met meer dan 25 miljoen inwoners het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt echter alom betwijfeld.

Leider Kim Jong-un sprak donderdag van een “ernstige nationale noodsituatie”. Hij kondigde een lockdown af.

Volgens experten beschikt Noord-Korea niet over de testcapaciteit om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen.