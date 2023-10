Zeker twintig doden nadat bus van viaduct stort in Venetië

Een bus is dinsdagavond van een viaduct gestort in Venetië, in het noorden van Italië.

Burgemeester Luigi Brugnaro heeft tegenover de krant La Repubblica gezegd dat er zeker twintig doden zijn. Er zijn ook veel gewonden.

De burgemeester sprak over een “tragedie” en een “apocalyptische scène”. Na het ongeval ontstond meteen een grote brand. De bus is volgens Italiaanse media door een hek gereden en daarna 15 meter naar beneden gevallen. De bus kwam terecht op een spoorlijn.

Het ongeval deed zich voor vlakbij de wijk Mestre. De oorzaak van het ongeval is voorlopig onbekend.