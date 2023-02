Tweede Belgische Ford-sluiting op til?

Ford gaat op Europese bodem 3.800 banen schrappen. Die jobs sneuvelen in hoofdzaak in Duitsland, maar ook in Groot-Brittannië en mogelijk ook in ons land.

Het is tien jaar geleden dat de Amerikaanse constructeur aankondigde dat het de productie in het Limburgse Genk stopzette. Vandaag stormt het opnieuw bij Ford, maar deze keer wordt de volledige Europese organisatie getroffen en het lijkt erop dat ons land nog eens in de klappen zal delen. Ford heeft namelijk in Lommel (op zo’n 40 km van de voormalige productiesite van Genk) een belangrijk testcentrum om nieuwe modellen af te stellen duurzaamheidstests uit te voeren.

Testcircuit met goede reputatie

Hoewel de constructeur pas nog investeerde in de infrastructuur door onder meer de ovalen hogesnelheidspiste te vernieuwen, pakken er donkere wolken samen boven deze testinfrastructuur. Jarenlang werden hier nieuwe (vooral Europese) Ford-modellen ontwikkeld en de plaats waar het testwerk gebeurt en dagelijks geheime prototypes kilometers malen, is zeer goed afgeschermd.

Een hoge omheining en een bosrijke omgeving maken dat je van buitenaf geen nieuwe auto’s kan spotten. Journalisten die er (af en toe) werden uitgenodigd, moesten ook beloven discreet te zijn over wat hun pad zou kunnen kruisen.

Vorig jaar kwam er een ommekeer in deze aanpak, want Ford maakte wereldkundig dat er op het testcircuit voortaan ook opleidingen zouden worden gegeven voor particulieren. Het gaat om bestuurdersstages, opleidingen autobeheersing en zelfs cursussen op maat. Dat vooral om de (uitstekend opgeleide) testpiloten aan het werk te houden.

Europees gamma wordt afgebouwd

Het voortbestaan van de Lommel Proving Ground is in hoofdzaak verbonden met de ontwikkeling van nieuwe Ford-producten op Europese bodem. De afgelopen jaren werden de grote Ford-modellen zoals de Galaxy en de S-max al geschrapt. Vorig jaar werd duidelijk dat in 2023 de Fiesta wordt afgevoerd en ook de grotere Focus volgt.

De nieuwe (elektrische) modellen die op stapel staan, zijn in hoofdzaak Amerikaanse ontwikkelingen en Ford doet sinds de lancering van de Tourneo Connect weer beroep op Volkswagen door een kloon van de VW Caddy aan te bieden. Kortom: Ford geeft toe dat de Europese markt in een context van globalisering en elektrificatie aan belang inboet.