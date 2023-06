Twee decennia Citroën Pluriel

Precies twintig jaar geleden lanceerde Citroën de C3 Pluriel, een zomerse variante op basis van de compacte en betaalbare C3. Met het ingenieuze canvasdak was hij een knipoog naar de 2PK van weleer.

Vandaag, twee decennia later, blijkt de Pluriel een trouwe schare fans te hebben en hoewel de prijzen voor gebruikte exemplaren (nog) geen hoge toppen scheren, zie je dat deze wagentjes in handen zijn (of komen) van liefhebbers. Je ziet het wagentje ook vaker in het Zuiden opduiken waar liefhebbers van de Franse joie de vivre niet enkel van hun vakantie(woning) willen genieten, maar ook onderweg van de zon.

Modulair

De Pluriel kwam in de lente van 2003 – kort na de lancering van de gewone C3 – op de markt. Hij bood een bijzonder concept want afgezien van het grote canvasdak dat via een druk op een knop naar achter schuift, kan je ook de dakbogen verwijderen, waardoor de auto een spiderlook krijgt. Meestal blijven die dakbogen in de garage liggen, waardoor je onderweg de auto niet kan sluiten bij een plensbui of een onweer.

Alsof dat niet volstaat, kan je ook met de kofferklep open rijden. Omdat de klep bovenaan opent, ontstaat er zo een horizontaal vlak waardoor je de Pluriel met een beetje goede wil ook als pick-up kan zien. De naam Pluriel, vrij vertaald meervoud, dekt ook na twintig jaar nog de lading. De in totaal 115.097 exemplaren werden zeven jaar lang gebouwd in het Spaanse Villaverde.