De Tunesische president Kais Saied heeft woensdag de ontbinding van het parlement aangekondigd. Hij doet dat acht maanden nadat hij het werk van het parlement had opgeschort.

De ontbinding was het gevolg van een vergadering van parlementsleden van wie de werkzaamheden vorig jaar al werden geschorst. Volgens Saied was de bijeenkomst 'een mislukte couppoging' en een 'complot tegen de veiligheid van de staat". De president ging daarop over naar de ontbinding van het parlement "om de staat en haar instellingen te beschermen'. Saied ontsloeg in juli vorig jaar premier Hichem Mechichi en schortte de werkzaamheden van het parlement op, in eerste instantie voor 30 dagen. Hij hief ook de parlementaire onschendbaarheid van de parlementsleden op. Hij verlengde de maatregelen later, ondanks grootschalige protesten in het land.

Zijn tegenstanders noemde de acties een staatsgreep, maar Saied beriep zich op de grondwet. Meer recent heeft hij ook aangedrongen op een hervorming van het gerechtelijk apparaat. Leden van het parlement, leden van het islamistische Ennahda maar ook onafhankelijken, kwamen woensdag voor het eerst sinds de ontbinding van het parlement weer samen voor een online vergadering. Ze beslisten om de maatregelen van Saied in te trekken en riepen op tot nieuwe verkiezingen om en einde te maken aan de politieke en socio-economische crisis in het land.

Saied kreeg tot nu toe vrij veel steun van de bevolking, maar de weerstand groeit de laatste tijd. Tien dagen geleden kwamen nog duizenden tegenstanders op straat. Experts vrezen dat burgerprotesten de stabiliteit in het land zullen schaden. Tunesië is het enige land dat in de nasleep van de Arabische Lente in 2011 de transitie naar een democratie doormaakte. Het land blijft echter kampen met een economische crisis, een hoge werkloosheidsgraad en wijdverspreide corruptie. Vooral jongeren pikken de situatie niet meer.

