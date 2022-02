De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag het einde aangekondigd van de noodmaatregelen in het kader van de noodwet die werd geactiveerd met de bedoeling om een einde te maken aan de blokkades van demonstranten tegen de anticoronamaatregelen.

'We stellen vast dat we ons niet langer in een noodtoestand bevinden. Daarom maakt de federale regering een einde aan de wet inzake de noodmaatregelen', verklaarde Trudeau. Het 'vrijheidskonvooi' in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om de grens met de VS te passeren. De beweging groeide uit tot een protest tegen alle coronabeperkingen. De truckers zorgden onder andere in de hoofdstad Ottawa dagenlang voor zware overlast.

