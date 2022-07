Trager rijden verkort de reistijd

Mobiliteitsorganisatie VAB onderzocht of het haalbaar was om een elektrische wagen in te zetten voor een zomervakantie naar het Zuiden. Twee auto’s vertrokken op een ander ritme en verbazend genoeg, was dat de traagste auto eerst op zijn bestemming.

Spectaculair verbruiksverschil breekt lans voor snelwegtempo aan 100 km/u

VAB reed met twee identieke elektrisch aangedreven gezinswagens naar Zuid-Frankrijk. Men koos voor de MG5 een betaalbaar breakmodel (vanaf €34.000) met een behoorlijk rijbereik. Beide wagens legden precies hetzelfde traject af maar in de ene auto kozen de bestuurders voor doorgedreven ecorijden met een maximumsnelheid van 100 km/u, terwijl het tweede team sneller reed met respect voor de heersende maximumsnelheden van 120 of soms 130 km/u op de Franse snelweg. De resultaten spreken boekdelen, want ecorijden werd tijdens deze test beloond met een verbruik dat 40% lager lag in vergelijking met dezelfde wagen die ‘vlotter’ naar het Zuiden reed.

Sneller op de bestemming

Bij een elektrische aandrijving zorgt een zuinige rijstijl niet alleen voor een interessanter reisbudget omdat je minder energie nodig hebt, je komt – ondanks de lagere snelheid – ook sneller op je bestemming aan. Door het verbruik te drukken, vergroot je immers de actieradius per batterijlading en op een rit van bijna 1.000 km kan je zo het aantal laadstops beperken. De ‘snelle’ wagen moest tijdens de rit zes keer aan de stekker, terwijl de ‘trage’ MG de klus klaarde met vier laadbeurten. De tijd die de snelle wagen onderweg won, werd tenietgedaan door de extra laadstops.

Beperkte laadinfrastructuur zorgt voor bottleneck

VAB stelt dat elektrische voertuigen vandaag perfect in staat zijn om grotere afstanden te overbruggen, het is echter cruciaal om de reis goed te plannen want de snellaadinfrastructuur is beperkt. Met dat het achterhoofd is zuiniger rijden interessant omdat je bij een lager verbruik minder beroep moet doen op de schaarse infrastructuur. Naast het feit dat je zuiniger en sneller reist, bezet je minder laadinfrastructuur, waardoor reizen ook voor andere EV-rijders soepeler zal verlopen. Gedurende de zwarte wisselweekends van de zomervakantie worden mogelijk files verwacht omdat de groei van het elektrisch aangedreven wagenpark de toename van het aantal snellaadstations (voorlopig) overstijgt.