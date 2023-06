Toyota wil racen met waterstof

Om aan te tonen dat de auto van de toekomst niet uitsluitend elektrisch zal zijn, komt Toyota straks naar Le Mans met een prototype op waterstof.

Het lijkt erop dat de etmaalrace in Le Mans een kweekvijver blijft voor nieuwe technologieën. Audi stuntte er jaren geleden met diesels, vervolgens waren er merken (waaronder Toyota) die er met succes hun hybride motorisaties naar het podium stuurden en nu wil Toyota een volgende stap zetten door waterstof naar de racerij te brengen. Of hoe deze koninginnenklasse van de autosport meer een spectaculair laboratorium wordt waarin toekomstige autotechnologie op het grote publiek wordt losgelaten.

ACO, de organisator van de etmaalrace, herschreef recent het reglement zodat ook motoren die waterstof verbranden kunnen rijden, naast aandrijvingen met een brandstofcel die waterstof omzetten in elektrische stroom om vervolgens een elektromotor mee te voeden.

Pioniersrol

Toyota is wat dat betreft ook niet aan zijn proefstuk toe want in de rallysport wordt al geëxperimenteerd met waterstofmotoren. De nieuwe GR H2 Racing Concept combineert een verbrandingsmotor (op waterstof) met een hybride systeem en verschilt dus fundamenteel met de waterstofaandrijving van de Toyota Mirai, de waterstofwagen die vandaag al te koop is.

Op dit ogenblik gaat het om een conceptversie en de constructeur hoopt om in 2026 (binnen twee jaar dus) raceklaar te zijn. Het is ook de bedoeling dat meer deelnemers op deze brandstof overstappen, want vanaf 2030 zou H2 verplicht worden voor alle prototypes in deze klasse.