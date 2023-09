Toyota kondigt elektrische auto 2.0 aan

Bij de opening van een nieuwe batterijfabriek heeft Toyota aangegeven dat het in 2026 de elektrische auto 2.0 zal lanceren. We mogen ons vooral aan batterij-evolutie verwachten met extra rijbereik, kortere laadtijd en bovenal lagere prijzen.

Tot 40% goedkopere batterij

Volgens Toyota zullen we in de toekomst verschillende types batterijen nodig hebben, net zoals we vandaag diverse motorisaties kennen op maat van de noden in een bepaald type voertuig (denk compacte stadswagen of echte kilometervreter voor de snelweg). In een eerste fase zal Toyota het bestaande pad van batterijtechnologie met vloeibaar elektrolyt bewandelen. Er volgen drie types batterijen die geoptimaliseerd worden met het oog op een hogere energiedensiteit (gewicht/volume), hogere laadsnelheid (minder interne weerstand) of kostenefficiëntie (goedkopere batterij voor budgetwagen). Die goedkopere batterij stapt af van lithium-ion technologie en gebruikt lithium-ijzerfosfaat omdat voor deze technologie minder schaarse ertsen nodig zijn. Deze batterij zal 20% meer capaciteit hebben en 40% goedkoper zijn in vergelijking met de batterij die vandaag in de bZ4X wordt gebruikt. De marktintroductie is gepland voor 2026-2027.

Wachten op solid state

In de heilige graal van batterijland, de solid state batterij, zou langzaam maar zeker ook schot komen. Toyota stelt het recept te hebben gevonden om deze technologie voldoende duurzaam te maken. Het grote verschil met conventionele batterijen is dat deze cellen met een vast elektrolyt werken. Tot nu toe was het complex om te voorkomen dat grotere batterijen zouden barsten en bij uitbreiding onbruikbaar worden. Deze batterijen zijn compacter, kunnen meer energie leveren en ze zijn bovendien in staat om sneller op te laden zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. De Japanse autoconstructeur gaat ervan uit dat deze batterijen vanaf 2027 -2028 productierijp zullen zijn. Men denkt aan een rijbereik tot 1.200 km in combinatie met een oplaadtijd van amper 10 minuten. Over de (wellicht hogere) prijs houdt men voorlopig de lippen stijf.