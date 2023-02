Toyota Corolla krijgt update

Toyota heeft een update klaar voor de succesvolle Corolla. Er komt een zachte visuele evolutie en onder de motorkap wordt de vijfde generatie van de hybride aandrijflijn gemonteerd.

De vernieuwde Corolla is de eerste facelift van de twaalfde generatie van de Corolla die in 2019 op de markt is gekomen. Je herkent het nieuwe model vooral aan de hertekende neus met aangepaste bumpers en de vernieuwde ledverlichting rondom. Binnen werd het infotainment aangepast voor nog meer connectiviteit. Toyota vernieuwt in één moeite de vijfdeursversie en de break. Er bestaat ook nog een sedanvariant maar die wordt in België niet gecommercialiseerd. Er is wel nog de Cross-versie die eind vorig jaar al op de markt kwam.

Zuiniger en stiller

De grootste vernieuwing zit onder de motorkap. Om te beginnen blijven enkel de hybride motoren overeind. De conventionele benzinemotor wordt niet langer aangeboden omdat ongeveer 90 % van het cliënteel al koos voor een hybride aandrijving. Niet verwonderlijk want er waren tal van campagnes om de hybride ‘aan de prijs van een benzineversie’ aan te bieden.

Er is een 1.8 (150 pk) en een 2.0 hybrid (196 pk). Beide motorisaties werden krachtiger en zuiniger, maar bij de tweeliter is de grootste stap gezet omdat daar niet alleen aan de verbrandingsmotor werd gewerkt. Er kwam ook een krachtigere elektromotor en een nieuwe (li-ion) batterij met een grotere capaciteit.

Bij een eerste kennismaking valt het op dat de hybride motor bij een normale rijstijl zeer fraaie verbruikscijfers laat optekenen. Wie zich aan de snelheidslimieten houdt en het gaspedaal met overleg intrapt, komt toe met 4,5 liter benzine per 100 km.

Toyota probeerde ook om de CVT-automaat te optimaliseren. Dankzij het riante motorkoppel van de hybride aandrijving, kan men bij een rustige rijstijl het toerental laag houden, waardoor de decibels ook laag blijven. Enkel wanneer je het gaspedaal helemaal indrukt – bijvoorbeeld bij een inhaalmanoeuvre – wordt het monotone motorgedreun (eigen aan een continu variabele transmissie) overheersend.

De nieuwe modellen zijn meteen beschikbaar.