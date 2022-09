Topman Jost Group treft schikking met federaal parket

Roland Jost, de topman van transportbedrijf Jost Group, heeft een schikking getroffen met het federaal parket, waarbij hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar aanvaardt. Dat melden L’Echo en De Tijd dinsdag.

Het transportbedrijf kwam in 2017 in het vizier van het gerecht wegens sociale dumping en mensenhandel. Gedelegeerd bestuurder Roland Jost zat een tijdje in de cel. De zaak-Jost is een symbooldossier geworden in de strijd tegen sociale dumping in België. Vorig jaar trof het bedrijf al een schikking van 30 miljoen euro met het parket.

De ondernemer krijgt een voorwaardelijke celstraf, maar er komt geen boete of verbeurdverklaring bij. Jost vertrekt als gedelegeerd bestuurder van het transportbedrijf. Hij blijft als eigenaar wel voorzitter van de raad van bestuur.