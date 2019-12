Tom Van Dyck na de crash: 'Ik was een vervelende controlefreak, een ziekelijke workaholic'

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Tv- en theatermaker Tom Van Dyck was de voorbije maanden vooral in bossen en op de fiets te vinden, nadat hij was gecrasht op de scène van de Arenbergschouwburg. 'Een gesprek over een snertjaar, ondernemerschap en een schoolmeester in de Wetstraat.

Tom Vandyck © Jef Boes

'Hier is 'em. Tom Van Dyck in eigen nat!' Te midden van het met bladgoud en kristallen luchters versierde interieur van de brasserie, op tien stappen van de artiesteningang van de Bourlaschouwburg, staat een drijfnatte Van Dyck. Lachend, met de armen in de lucht, terwijl zijn cowboylaarzen in een steeds grotere plas water staan. 'Jongens, wat een weer.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×