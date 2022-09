Tom Naegels wint Prijs Belangrijkste Boek van het Jaar

Het Belangrijkste Boek van het Jaar is ‘Nieuw België, een migratiegeschiedenis’, geschreven door

Tom Naegels – de enige Vlaming op de shortlist. Naegels wint zo de eerste editie van de Prijs, die wordt uitgereikt aan de schrijver van ‘een boek dat je nu moet lezen om deze tijd te begrijpen’.

In zijn nieuwste worp ‘Nieuw België, een migratiegeschiedenis’ reconstrueert Tom Naegels de migratiegeschiedenis van België aan de hand van cijfers en verhalen. Daarmee schreef Naegels het eerste complete overzicht van een kwestie die de Belgische samenleving al minstens dertig jaar beheerst.

Die oefening viel in de smaak bij de Nederlands-Belgische jury van Belangrijkste Boek van het Jaar, die de combinatie van ‘meeslepend schrijven’ en ‘gedegen onderzoek’ als voornaamste criterium hanteert.

‘Met een kritische, empathische, en nooit vooringenomen blik beschrijft Tom Naegels hoe in de loop van de twintigste eeuw migratie in West-Europa werd vormgegeven, door de politiek en onder druk van werkgevers die goedkope arbeidskrachten verlangden voor vaak hard fysiek, weinig aantrekkelijk werk. Naegels schreef een grondig geresearcht, meeslepend verteld en prachtig uitgegeven boek dat ook buiten ‘Nieuw België’ brede weerklank verdient’, aldus het juryrapport.

Lees hier een groot interview met Tom Naegels naar aanleiding van de prijs: Tom Naegels: ‘Ik laat me niet aanpraten dat ik neerkijk op andere mensen’

‘Naegels levert daarmee de broodnodige historische basis voor de hedendaagse discussie over migratie. Een gedeelde geschiedenis die iets vertelt over het gedeelde heden’, gaat het nog verder.

Eerste editie van Nederlands-Belgische prijs

De Prijs wordt georganiseerd door Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. In de eerste jury zitten Saskia De Coster, Simon Demeulemeester, Nadia Bouras, Ivan De Vadder en Miriam Rasch. Uit bijna 400 inzendingen kozen zij het Belangrijkste Boek van het Jaar 2022.

De vier andere boeken op de shortlist waren ‘Gronings goud’ van Wendelmoet Boersema, ‘Waarom vrouwen minder verdienen’ van Sophie van Gool, ‘De Doorsons’ van Roline Redmond en ‘Nieuwe kruisvaarders’ van Sander Rietveld.

Tom Naegels is auteur, journalist en columnist. Eerder deze week schreef hij in de Knack-reeks ‘Durf twijfelen’ over iets waarover hij van gedacht is veranderd: ‘Ik begrijp de wokers.’

Aan de prijs hangt een geldbedrag vast van 15.000 euro.