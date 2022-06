Toekomst Mini verzekerd

Mini toont een eerste glimp van een concept als voorbode van een model dat – hoe kan het anders – een elektrische aandrijving krijgt.

Een elektrische Mini kennen we want de Britse BMW-dochter bouwt al een 100 % elektrisch aangedreven versie van de bestaande hatch driedeurs. Het ziet er naar uit dat er een tweede zuiver elektrisch model in de pipeline zit. Dat moet groter zijn dan de driedeurs en zou een opvolger worden van de grotere Countryman zoals we die nu kennen. Het nieuwe model krijgt namelijk een crossover koetswerk, maar moet, dixit de constructeur, ‘teruggaan naar de roots van het merk’.

Chroom en leer op de schop

In een persbericht spreekt Mini over ‘charismatic simplicity’ wat staat voor reductie zonder compromissen, digitalisering voor een intensieve gebruikservaring en duurzaamheid. De duurzaamheid slaat niet alleen op de exclusief elektrische aandrijving, Mini kiest ook resoluut voor duurzame materialen. Wat betekent geen (retro) chroomelementen meer noch leder voor de afwerking van het interieur.

Dat interieur wil Mini op een minimalistische manier interpreteren, we mogen ons aan nog meer ronde vormen verwachten en tal van bedieningselementen zullen naar het ronde, centraal gemonteerde display verhuizen. Verder belooft de constructeur om gebruik te maken van ledtechnologie voor de verlichting om op die manier elk model vanop afstand herkenbaar te maken.

Mini belooft deze conceptwagen eind juli te onthullen. De vormgeving van dit model zal ook bepalend zijn voor de toekomstige Mini-modellen.