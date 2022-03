De Oekraïense fotograaf Valeria Sjasjenok (20) ging viraal met een TikTok-video vanuit haar schuilkelder in Tsjernihiv. Hoe beleefde deze jonge vrouw één maand oorlog in Oekraïne? Knack reconstrueerde haar oorlogsverhaal op een interactieve kaart.

© Valeria toont de inslag in een appartementsgebouw in een video op TikTok.

Fotograaf Valeria Sjasjenok is twintig. Haar jonge leven werd bruusk verstoord door de Russische invasie in haar thuisstad Tsjernihiv. Die stad ten noorden van Kiev, met een bevolkingsaantal vergelijkbaar met Gent, kreeg hevige Russische bombardementen te verduren.

Valeria reageerde op haar manier: met flitsende filmpjes op TikTok. Haar beeldverslag van 'een typische dag in de schuilkelder' ging viraal en werd al 44 miljoen keer bekeken. Ze werd geïnterviewd door de wereldpers, van bij de Britse openbare omroep BBC tot de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Een belangrijk element in haar video's is humor. Haar haat tegen Poetin vormt bijvoorbeeld een komische rode draad door haar vlogs. In haar schuilkelder heeft ze een boksbal die in haar verbeelding Poetins hoofd voorstelt. De rodebietensoep die haar moeder maakt, vergelijkt ze met het bloed van de Russische president.

Het is haar methode om met de gruwel in Tsjernihiv om te gaan, vertelde ze aan modewebsite The Cut: 'Ik pak altijd alles aan met humor. Het is de beste manier om mensen het probleem te laten zien. Ik ben iemand die altijd licht ziet in de duisternis, en op die manier probeer ik iets te doen voor mijn land.'

Toch schuwt Valeria ook de harde beelden niet en doet ze op haar eigengereide manier aan oorlogsverslaggeving. 'Via het nieuws achterhaal ik waar bommen huizen hebben verwoest. Dat gebeurt hier elke dag. Dan wacht ik een dag, of tot ik zie dat het veilig is om naar dat gebouw te gaan om te filmen. Als ik ter plaatse ga, doe ik dat heel spontaan. Soms schreeuwt iemand dat ik moet stoppen met filmen. Dan leg ik uit dat ik Oekraïense ben en geen Russische. En dat ik de video's deel op sociale media. Als een man tegen je schreeuwt, moet je in zijn ogen kijken om te zien of je met hem kunt communiceren. En anders neem je de benen.'

Op onderstaande kaart vindt u de video's van Valeria en kunt u ontdekken hoe ze een maand oorlog in Oekraïne beleefde.

Wil je de kaart met video's groter bekijken? Klik dan HIER.

Valeria vat haar mentale gezondheid als volgt visueel samen: @valerisssh My mental health will end soon ? ???????????? ???? - MOVIES/TV SERIES

