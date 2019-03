Theresa May hoopt brexit slechts tot 30 juni te moeten uitstellen

Het Britse parlement heeft zich woensdagavond met een kleine meerderheid, van 321 stemmen tegen 278, tegen een 'no deal'-brexit in alle omstandigheden uitgesproken. Het Lagerhuis scherpte een motie van de regering aan en zette zo premier Theresa May met de billen bloot. Zij kondigde na de stemming aan dat het parlement donderdag zal kunnen stemmen over 'een korte, beperkte, technische verlenging' van de brexit-procedure.

De chaos in het Lagerhuis was woensdagavond compleet. De parlementsleden keurden eerst met een erg nipte meerderheid, van 312 stemmen tegen 308, een amendement op de regeringsmotie goed dat oproept een 'no deal'-brexit te allen tijde en in alle omstandigheden te vermijden. Daarmee gingen de parlementsleden verder dan de regering, die met haar motie alleen een brexit zonder onderhandeld akkoord met de EU 'op 29 maart' wilde vermijden. Een tweede amendement haalde het niet.

De avond draaide uit op een dubbele nederlaag voor May. Ze had haar Tory-partijgenoten namelijk opgeroepen tegen het eerste amendement te stemmen. Dat bracht geen zoden aan de dijk. Toen haar geamendeerde eigen motie ter stemming voorkwam, vroeg ze de Tories om ook daar tegen te stemmen. Dat lukte dus ook niet, of toch niet voldoende.

De vernedering voor May en haar regering lijkt nu compleet. Vooral omdat de premier door de gang van zaken gedwongen werd tegen haar eigen motie te stemmen, en dus de facto vóór een brexit zonder akkoord.

Britse politieke commentatoren gingen meteen al aan het speculeren over ontslagen in de regering.

Uitstel

Na de stemming bevestigde May dat het parlement donderdag zal kunnen stemmen over een uitstel van de brexit. Het zal gaan om een 'korte, beperkte, technische verlenging' van de artikel 50-procedure die de brexit begeleidt. Stemt het parlement daarmee in, dan zal May die verlenging moeten aanvragen bij de 27 overige EU-lidstaten, die daar unaniem mee moeten instemmen.

Die extra tijd moet volgens haar worden gebruikt om het dinsdag voor de tweede keer verworpen brexit-akkoord alsnog goed te keuren en het wetgevende werk te verrichten om het akkoord te implementeren.

De geplaagde premier zei dat de parlementsleden goed moet beseffen wat de gevolgen van hun eigen beslissingen kunnen betekenen. Je uitspreken tegen een brexit zonder akkoord, betekent niet dat zo'n 'no deal' uitgesloten is. Een 'no deal' wordt alleen vermeden als een meerderheid bestaat voor een alternatief, zei ze. Als de parlementsleden het akkoord met de EU over een geordende brexit finaal niet kunnen goedkeuren en vasthouden aan de onmogelijkheid van een 'no deal', dan willen ze eigenlijk een langer uitstel van de brexit, concludeerde May. Dat zou onder meer tot gevolg hebben dat de Britten deel zullen moeten nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarschuwde ze. 'En ik denk niet dat dit de gewenste uitkomst zou zijn.'