Tesla Model 3 onder het mes

De ‘kleine’ Tesla Model 3 die in 2017 op de markt kwam kreeg een facelift en dat gaat een stuk verder dan de spreekwoordelijke nieuwe sierstrip en een hertekende deurklink.

Tesla is er als nieuwkomer in geslaagd om de automarkt en de EV-markt in het bijzonder grondig door elkaar te schudden. Ondanks alle problemen en groeipijnen is het er als piepjong merk in geslaagd om zich vanaf de start op te werpen als referentie en hoofdleverancier van kopzorgen voor instituten van constructeurs die een eeuw ervaring hebben in de sector. Kortom, Tesla is een merk om rekening mee te houden en een facelift daar, is nieuws.

Efficiënter

Topman Musk belooft een vernieuwd uiterlijk met de obligate aanpassingen aan koplampen en lichtunits achteraan. Daardoor oogt de neus wat spitser in combinatie met de nieuwe bumper en de hertekende motorkap. Deze ingrepen optimaliseren de stroomlijn en het rijbereik. Op de achterklep verdwijnt het merklogo en lees je voortaan voluit de merknaam zoals dat al decennia het geval is bij Porsche.

Het interieur is nog soberder geworden dan bij zijn voorganger. Alles wordt nog altijd vanop de gigantische centrale display aangestuurd. Opvallend is dat de hendels voor ruitenwissers en richtingaanwijzers wegvielen en naar het stuur verhuisden. Achteraan is er ook een scherm zodat passagiers op de achterbank zelf hun comfortniveau en entertainment kunnen instellen.

De basisversie komt voortaan 550 km ver en de long range variant realiseert met één batterijlading een rijbereik van ruim 620 km.