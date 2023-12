VIDEO: wat is de impact van artificiële intelligentie?

2023 was het jaar waarin generatieve artificiële intelligentie als ChatGPT doorbrak bij een groot publiek. Is de doos van Pandora hiermee geopend of toont AI net een gigantisch potentieel? Knack-experten en content creators zoeken naar antwoorden met het project Counterscam.

Tekst of beeld laten verzinnen met een computer wordt met de dag makkelijker. Tools als ChatGPT of Midjourney maken dit mogelijk in een handomdraai en de resultaten worden steeds geloofwaardiger. Kunt u nog echt van fake onderscheiden? En vallen beelden überhaupt nog te vertrouwen?



Met die vragen gingen journalisten van VRT NWS, Knack en de content creators van Chase de voorbije maanden aan de slag. Dat resulteerde op 8 december 2023 in een livestream waarin we de impact van generatieve AI onder de loep namen. Voor Knack waren journaliste Elisa Hulstaert en factchecker Brecht Castel aanwezig.

De uitzending begon met de onthulling van de energiereep ‘Gryphon’ die influencers DikkeSvekke en Ziczackitty lanceerden op hun sociale media. Al blijkt meteen dat dit een stunt was: het hele concept en de promotie van Gryphon waren verzonnen door AI. Alles was nep. Hoe gingen ze daarvoor aan de slag? Welke gevaren en mogelijkheden legde het experiment bloot? Dat ontdekt u in deze video. Op het einde ziet u ook hoe makkelijk het is om een deepfake te maken.



Op het YouTube-kanaal van Knack kunt u doorspoelen naar de delen die u interesseren.

Veel kijkplezier.