SpaceX-capsule met astronauten terug op aarde

Een SpaceX-capsule met aan boord vier astronauten uit het ruimtestation ISS is vrijdag veilig teruggekeerd op aarde. Voor de kust van Florida landde de capsule na een reis van vijf uur in de Atlantische Oceaan. Ruimtevaartorganisatie NASA zond de landing live uit.

De bemanning had bijna zes maanden aan boord van het ISS doorgebracht. Naast de drie Amerikaanse astronauten Kjell Lindgren (49), Jessica Watkins (34) en Bob Hines (47) kwam ook de Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti (45) terug op aarde. Zij maakte namens het Europese ruimteagentschap ESA deel uit van de bemanning.

Op beelden die ook door SpaceX werden uitgezonden, was te zien hoe een boot de capsule binnen een uur na landing in de oceaan wist te bereiken. De astronauten werden vervolgens een voor een uit het ruimtevaartuig geholpen. De landing van de astronauten komt ruim een week nadat vier nieuwe ruimtevaarders naar het ISS werden gebracht. Dat team, dat bestaat uit een Russin, twee Amerikanen en een Japanner, blijft ook ongeveer zes maanden in een baan om de aarde.