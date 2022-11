Spaanse luchthavens gesloten voor neerstortende Chinese raket

Een Chinese raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, is ongecontroleerd op weg terug naar de aarde.

Een deel zal verbranden in de dampkring, maar grotere brokstukken kunnen terechtkomen op het oppervlak van de aarde. Meestal plonzen de resten gecontroleerd in zee, maar omdat het nu niet gecontroleerd gebeurt, kan dat ook op land zijn.

Luchthavens gesloten

De brokstukken komen over Catalonië, en daar is vrijdagochtend uit voorzorg het luchtruim gesloten. Onder andere de luchthavens van Barcelona en Ibiza gingen een tijdje dicht.

Als de raketresten voorbij Spanje vliegen, gaan ze via de Middellandse Zee en het Arabische schiereiland richting de Indische Oceaan.

Duwtje

Zodra een ruimtevaartuig in een baan rond de aarde is gebracht, zijn de onderdelen die het hebben laten opstijgen niet meer nodig. In sommige gevallen krijgen ze dan een duwtje zodat ze worden gegrepen door de zwaartekracht. Ze plonzen daarna in de Grote Oceaan tussen Chili en Nieuw-Zeeland. Dat is de meest afgelegen plek op aarde. Het dichtstbijzijnde stuk land is bijna 2.700 kilometer verderop.

In andere gevallen krijgen de raketbrokstukken juist een duw omhoog, zodat ze zelf ook in een baan rond de aarde blijven. Daardoor draaien vele duizenden stukken ruimteafval rond onze planeet.

Ruimtestation

China lanceerde maandag het derde en laatste onderdeel van zijn ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis). De module heet Mengtian, oftewel Dromen van de Hemel.

Afgelopen juli ging een ander deel naar het ruimtestation, en de resten van de raket kwamen toen bij de Filipijnen in zee terecht.