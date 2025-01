Na McDonald’s en Walmart: ook Meta en Amazon schroeven initiatieven rond diversiteit terug

Ook socialemediabedrijf Meta en webwinkelconcern Amazon gaan een aantal van hun initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie terugschroeven. Andere Amerikaanse bedrijven, zoals fastfoodketen McDonald’s en winkelketen Walmart, hebben eerder vergelijkbare stappen gezet.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft eerder positieve discriminatie bij universiteitstoelatingen verboden. Dat veroorzaakt juridische uitdagingen voor diversiteitsprogramma’s van bedrijven, die leidinggevenden ertoe hebben aangezet deze initiatieven te herzien. Tegelijkertijd voert de bekende activist Robby Starbuck ook een campagne tegen zogeheten ‘woke-bedrijven’.

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, liet werknemers in een interne nota weten dat ze niet langer verplicht zijn om voor openstaande vacatures sollicitatiegesprekken te voeren met kandidaten die een ondervertegenwoordigde achtergrond hebben.

Ook zijn ze niet langer verplicht zaken te doen met “diverse” leveranciers op opleidingen aan te bieden te inzetten op diversiteit. Maxine Williams, hoofd diversiteit binnen Meta, krijgt een andere rol.

In de nota verantwoordt Meta de keuze door te zeggen dat “het juridische en politieke landschap rond inspanningen op gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie is aan het veranderen in de Verenigde Staten”.

In een memo van Amazon aan werknemers meldde een hoge hr-functionaris vorige maand dat het bedrijf “verouderde programma’s en materialen aan het afbouwen is” als onderdeel van een evaluatie van honderden initiatieven.

De stap bij Meta komt drie dagen nadat topman Mark Zuckerberg had bekendgemaakt dat het concern in de Verenigde Staten stopt met de feitelijke controles door experts op berichten die zich snel verspreiden op Facebook of Instagram. De aankomende Amerikaanse president Donald Trump hekelde in het verleden meermaals het beleid van Meta om nepnieuws tegen te gaan. Nu zoekt Zuckerberg duidelijk meet toenadering tot Trump. In november hielden de twee een dinner en Zuckerberg schonk recent een miljoen dollar voor de inauguratie van de Republikein.