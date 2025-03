Jong Talent: Maxim Van de Wynckel (30) zoekt oplossingen om gebruikers meer controle te geven over hun locatiegegevens

‘Locatiegegevens zijn big business’, zegt doctoraatsonderzoeker Maxim Van de Wynckel. Zulke data worden door een hele rist aan applicaties en andere diensten opgeslagen. ‘Denk aan navigatie- en fitnessapps, maar ook aan wifi- en bluetooth-signalen. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van die onzichtbare vormen van dataverzameling.’

Recente gebeurtenissen tonen aan hoe kwetsbaar locatiegegevens zijn. ‘Eind december werden de locatiegegevens van 800.000 Volkswagen-auto’s publiek gemaakt door een veiligheidslek’, zegt Van de Wynckel. ‘Kort daarvoor lekten bij Gravy Analytics nog 30 miljoen locatiegegevens, en er werd laatst ook een dataset ontdekt die nauwkeurige locatiegegevens verkoopt van 40.000 apps, zoals het populaire FlightRadar24 en weerapps.’

Waar worden die locatiegegevens dan voor gebruikt, of misbruikt?

Maxim Van de Wynckel: Grote spelers zoals Google en Meta gebruiken locatiegegevens vooral voor analytics en gericht adverteren. Ze kunnen die data ook inzetten om de gebruikservaring van hun services te verbeteren. Zo kun je op Google Maps zien waar er files zijn op je geplande route. Maar mensen met slechte bedoelingen kunnen die data ook misbruiken, en dat kan leiden tot stalking, inbraak of andere vormen van criminaliteit.

Hoe kan dat misbruik voorkomen worden?

Van de Wynckel: Aan de VUB werk ik in het WISE-lab aan oplossingen om gebruikers controle te geven over hun locatiegegevens. Terwijl die data nu opgeslagen worden in verschillende databases, streven wij naar een oplossing die de data centreert rond de gebruiker zelf. Dat kan met een centraal platform zoals Solid, waar gebruikers hun data in een eigen ‘datakluis’ kunnen opslaan en gecontroleerd kunnen delen met apps of diensten.

Die zaken zijn nog in ontwikkeling. Wat kunnen we nu al doen?

Van de Wynckel: De vuistregel: deel je locatiegegevens zo weinig mogelijk. Vaak hebben apps die data niet nodig om goed te functioneren. Als een app je vraagt om locatiegegevens te delen, neem dan de tijd om hun privacyverklaring door te nemen. In Europa zijn bedrijven via de GDPR verplicht om mee te geven waarvoor ze je data gebruiken, waar die worden opgeslagen en voor hoelang. Vertrouw je het niet, weiger dan om je locatiegegevens de delen.