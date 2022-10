Hoofdredacteur Data News over socialemediaplatform Gas: ‘Leuk, maar voorlopig een onetrickpony’

In de Verenigde Staten stoot Gas, een nieuw socialemediaplatform, TikTok en BeReal van de troon in de App Store. Hoewel Gas maar in een beperkt aantal staten beschikbaar is, werd de app sinds zijn lancering in augustus al 500.000 keer gedownload.

1. Hoe werkt Gas?

Gas is een app waarop tieners hun klas- of schoolgenoten anoniem complimenten kunnen geven. Aan de hand van polls krijgen de gebruikers vragen over hun vrienden. Volledig in de traditie van de Amerikaanse jaarboeken laat de app hen onder meer bepalen wie de mooiste leerling is die ze op school zijn tegengekomen, wie hen het hardst heeft doen lachen en wie ze stiekem bewonderen.

Door zulke vragen te beantwoorden geven de gebruikers hun vrienden zogenaamde flames. Dat zou goed zijn voor het zelfvertrouwen. De naam van de app is dan ook afgeleid van to gas someone up: iemands ego strelen door die te overladen met complimenten. Gas zet in op positiviteit en onderscheidt zich daarmee van andere socialemediaplatformen.

‘De jongere generatie trekt weg van toxische apps als Facebook en Instagram’, zegt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur van Data News. ‘Ze hebben behoefte aan positieve en authentieke content die ze alleen delen met een select publiek. Je zag die beweging ook met de komst van BeReal: jongeren willen tonen hoe ze echt zijn, zonder filter, en dat delen met hun dichte vrienden. Gas speelt daar handig op in door binnen één school polls te lanceren.’

Op basis van locatiegegevens helpt de app om de school van de gebruiker te selecteren. Zodra die is gevonden, kunnen de schoolgenoten toegevoegd worden. Om elkaar in polls te zien opduiken, moeten beide gebruikers elkaar willen volgen.

Gas pakt uit met anonimiteit. ‘Een goede manier om online pesterijen en populariteitsscores te vermijden’, aldus Van der Stadt. Maar tegen betaling laat de app toch toe om een zogenaamde God Mode te verkrijgen. Daarmee kunnen gebruikers hints krijgen over wie voor hen gestemd heeft in polls of bonussen die de identiteit van hun geheime bewonderaars onthullen. ‘Kwalijk’, vindt Van der Stadt. ‘Dat maakt van Gas een veredelde dating-app.’

Gas-app screenshots

2. Wordt Gas binnenkort even groot als TikTok?

‘De ontwikkelaars van Gas willen het verschil maken door in te zetten op positiviteit, en dat is goed, maar het valt nog af te wachten of de app spannend genoeg blijft’, stelt Van der Stadt. ‘Door enkel polls aan te bieden, is het voorlopig een onetrickpony. Ik kan me perfect indenken dat jongeren daar nu plezier uit halen, maar ik denk ook dat de kans reëel is dat ze het snel weer beu worden.’

Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat gevestigde socialemediaplatformen functionaliteiten van nieuwe apps kopiëren. ‘Het concept van BeReal werd meteen gekaapt door Instagram en TikTok. Technisch gezien is Gas geen rocketscience. De polls en de grafiekjes die daaruit voortkomen, zijn makkelijk na te maken. Als het populair blijft, is de kans groot dat het concept van Gas overgenomen wordt door de grotere spelers.’

Toch is het niet onmogelijk dat de app doorbreekt. ‘De uitdaging voor Gas zal zijn om snel genoeg een grote userbase te verzamelen en extra functionaliteiten aan te bieden. TikTok, dat destijds nog Musical.ly heette, bewijst dat het mogelijk is. Zij beschikten ook wel over het kapitaal om die ontwikkeling te stuwen.’

3. Zal Gas op termijn ook in België beschikbaar zijn?

Voorlopig is Gas uitsluitend beschikbaar op iPhones in een handvol Amerikaanse staten. Volgens de ontwikkelaars hebben ze die staten gekozen omdat het schooljaar daar eerder van start ging. Er zou ook een versie voor Android gelanceerd worden tegen het einde van het jaar.

Of Gas binnenkort ook in België beschikbaar wordt, is volgens Van der Stadt koffiedik kijken. ‘Ik vermoed dat de ontwikkelaars eerst zullen focussen op groei binnen de Verenigde Staten, en dan zal het ervan afhangen of ze de huidige populariteit kunnen vasthouden. Als ze niet snel genoeg nieuwe functionaliteiten toevoegen, kan ik me voorstellen dat jongeren de app weer verlaten. Maar ik neem aan dat de ontwikkelaars dat zelf ook beseffen. Het blijft afwachten.’