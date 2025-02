‘Een Tesla-boycot dient de Europese belangen’

‘Ook Europa heeft een krachtig wapen in handen: z’n portemonnee’, schrijft europarlementslid Sara Matthieu. Ze roept op om Europees en elektrisch te rijden, en Tesla te boycotten.’

De verkoop van Tesla’s in Europa is in januari gehalveerd tegenover dezelfde maand vorig jaar. Toeval? Nee. Europeanen keren het merk massaal de rug toe nu eigenaar Musk zich heeft ontpopt tot rechterhand van Trump.

Trump en Musk hebben hun sloophamer gevonden. Of het nu in de wereldhandel, de Amerikaanse overheid of het buitenlands beleid is: ze gaan als een losgeslagen duo te werk om overal de wil van de sterkste te laten zegevieren. Hun wil. Ondernemers in Mexico en Canada, hulpverleners van USAID of de bewoners van Groenland en Palestina zijn klaarblijkelijk de eerste, gemakkelijke slachtoffers.

We kunnen met ontzetting de berichtgeving volgen. Of we kunnen op elk front terugduwen zoals de Oekraïners al bijna 3 jaar moedig de Russische agressie weerstaan.

Elon Musk ontleent z’n politieke macht aan z’n rijkdom. Hij pompte 288 miljoen dollar in de kiescampagne van Trump. Hij bouwde Twitter, dat hij voor 44 miljard dollar overnam, om tot een propagandamachine voor extreemrechts: van Duitsland tot Brazilië.

Ook Europa heeft een krachtig wapen in handen: z’n portemonnee. Er zijn vele mogelijkheden om Musk te treffen. Níet zoals het Italië van Meloni satellieten van Musks Starlink kopen, wél inzetten op het Europese alternatief. Socialenetwerksite X mijden. Want als we er tijd doorbrengen, zorgen we voor advertentie-inkomsten voor Musk. En vooral: geen Tesla’s meer kopen.

Tesla is op de beurs meer dan 1 biljoen of 1000 miljard dollar waard. Die onwaarschijnlijke waardering van 183 keer de winst ontleent het aan het blinde geloof in de zogezegde genialiteit van Musk. Naar klassieke maatstaven is het bedrijf 10 keer overgewaardeerd: dat maakt het kwetsbaar voor een dalende verkoop en een verlies aan vertrouwen in de CEO. Er moet niet zo veel gebeuren voor (speculatieve) beleggers massaal naar de uitgang zullen vluchten.

De geschiedenis leert ons dat consumentenboycots werken, zoals de consumentenboycot van de jonge burgerrechtenbeweging. Toen Rosa Parks werd gearresteerd voor het overtreden van de segregatiewetten, lanceerde Martin Luther King een busboycot in Montgomery die leidde tot de eerste grote overwinningen van de burgerrechtenbeweging.

Een Tesla-boycot dient de Europese belangen. Wanneer de financiële slagkracht van Musk afneemt, heeft hij minder middelen om zich te mengen in verkiezingen in Europa of elders ter wereld. Dus, boycot Tesla. Maar het zou ook een goede zaak zijn voor het klimaatbeleid als we de elektrische wagens van Tesla mijden.

Momenteel komen de Europese autobouwers in opstand tegen een belangrijke klimaatwet. Die bepaalt dat ze dit jaar, wanneer ze onvoldoende elektrische wagens verkopen, geld moeten geven aan bedrijven zoals Tesla die dat wel doen, ofwel boetes moeten betalen. De autobouwers vragen om de wetgeving af te zwakken. Het zou een lethale fout zijn om ook in Europa de klimaatwetgeving te verzwakken, zoals de rechtse partijen overal in Europa nu willen. Dan voeden we de volgende bosbrand of overstroming met onze politieke kortzichtigheid.

In 2024 verkocht Tesla in Europa bijna 500.000 wagens wat gemakkelijk meer dan 25 miljard euro opleverde voor het bedrijf. Als die miljarden verschuiven, zal Musk het wel degelijk voelen. Natuurlijk moeten we niet terug naar benzine of diesel, maar er wel mee voor zorgen dat de Europese autobouwers meer elektrische wagens kunnen verkopen. Zo slaan we drie vliegen in één klap.

We versterken de Europese industrie net wanneer ze door Trump wordt bedreigd, we creëren werkgelegenheid en we zorgen ervoor dat de autobouwers de Europese CO2-normen halen. Een gerichte boycot is een versterking van de keuze die Europeanen vandaag al maken. Natuurlijk is een boycot van Tesla verre van een oplossing voor alles wat Trump momenteel uitspookt. Maar enkel door tegenmacht uit te oefenen en overwinningen te boeken, kunnen we het recht van de sterkste stap voor stap trachten in te perken.