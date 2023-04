Dit worden de gezichten van de volgende maanmissie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft maandag de vier bemanningsleden van de Artemis ll-missie bekendgemaakt. Drie Amerikanen en een Canadees zullen volgend jaar rond de maan vliegen als generale repetitie voor Artemis lll. Het is de eerste bemande vlucht richting de maan sinds 1972.

Voor maanreizen werken de ruimteorganisatie van de Verenigde Staten (NASA) en Canada (CSA) nauw samen. Uit die band ontstond het Artemis-programma. Als alles gaat zoals gepland, zal het viertal astronauten eind 2024 vertrekken en in een baan om de maan trekken. Het is de laatste reis voor de bemanning van de derde Artemisvlucht, ten vroegste in 2025, weer voeten op de maan zal zetten. De eerste onbemande testvlucht, Artemis l, vertrok op 16 november en maakte de rondreis succesvol.

De Amerikaan Reid Wiseman (47) wordt de bevelhebber van de Artemis ll-missie. Tot voor kort was hij hoofdastronaut bij NASA en dus verantwoordelijk voor de selectie van de vierkoppige bemanning, maar nadat hij in november die post verliet kwam hij ook zelf in aanmerking. Victor Glover (46) gaat mee als piloot, wat hij ook deed bij de eerste operationele SpaceX-capsule. Hij was het eerste zwarte bemanningslid aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het derde bemanningslid, astronaut Christina Koch (44), heeft heel wat ervaring. Onder meer is ze met 342 dagen de houder van het record van het langste ruimteverblijf door een vrouw. Voormalige gevechtspiloot Jeremy Hansen (47) is de enige Canadees van de bemanning. Dit zal zijn eerste ruimtereis zijn.