Digitale kloof dichten voor senioren: ‘De angst komt meestal voort uit onwetendheid’

‘Ik merk dat mensen soms bang zijn voor nieuwe technologie’, zegt ICT’er Cedric Van Eeckhout. ‘Die angst komt meestal voort uit onwetendheid, en die probeer ik met Terug Mee aan te pakken.’ Van Eeckhout gidst senioren door de wereld van technologie en verkleint zo de digitale kloof. ‘Er staat trouwens geen leeftijdsbeperking op: iedereen die niet mee is, is welkom.’

Hoe is het idee ontstaan?

Cedric Van Eeckhout: Toen de koersuitslagen uit de kranten verdwenen, moest het internet mijn grootvader, een groot wielerfanaat, soelaas bieden. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want tot dan toe waren een beeldbuistelevisie, een radio en een eenvoudige Nokiatelefoon de enige technologische apparaten in huis.

Bij koffie en taart heb ik mijn grootouders wegwijs gemaakt op hun nieuwe laptop. Al liet ik hen het toestel vooral zelf ontdekken. Ik prentte hen in dat ze niet bang hoefden te zijn om fouten te maken. Die kon ik wel rechtzetten. Eerst vonden ze dat stresserend, zeker toen ze het beeld ondersteboven hadden gezet. Maar na een tijd konden ze alles zelf.

Hoe gaat Terug Mee in zijn werk?

Van Eeckhout: Ik organiseer vooral groepssessies, inclusief drankje en gebakje, zoals bij mijn grootouders. Ik wil mijn klanten niet alleen digitaal op weg helpen, ik hecht ook belang aan het sociale aspect van zo’n sessie.

Verder is er geen vast stramien, omdat ik werk op basis van wat deelnemers nodig hebben. Ik probeer ter plaatse oplossingen te vinden. Ik kan bijvoorbeeld kleine herstellingen uitvoeren of een programma schrijven om zaken te automatiseren. Dat is vooral handig voor wie geregeld websites van overheidsdiensten bezoekt. Om hun pensioen te bekijken, moeten mensen via links een heel parcours afleggen. Dat kan ik automatiseren met één snelkoppeling.

Waar droomt u van?

Van Eeckhout: Ik zou graag samenwerken met digipunten en diensten- en woonzorgcentra zodat ik meer mensen kan bereiken en helpen. Verder wil ik graag meer bij mensen thuis gaan. Dan kan ik nog meer op maat werken. Sommige problemen krijg je alleen zo opgelost.