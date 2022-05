Streamingdienst Disney+ blijft wel groeien

Streamingdienst Disney+ heeft in het afgelopen kwartaal bijna 8 miljoen nieuwe abonnees binnengehaald. Daarmee ontkomt het onlineplatform van Disney aan de krimp waar concurrent Netflix door het einde van lockdowns mee kampt. Dat bedrijf meldde onlangs de eerste daling van het aantal abonnees sinds 2011.

Disney+ had aan het einde van het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar 137,7 betalende leden, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Alle streamingplatforms van Disney, dat ook Hulu en het onlinekanaal voor sport ESPN+ bezit, hadden samen 205 miljoen abonnees.

Dat komt in de buurt van de bijna 221,6 miljoen abonnees van Netflix. De marktleider voor het streamen van films en tv-series verloor het afgelopen kwartaal 200.000 abonnees. Netflix wees er daarbij op dat veel uitstappen weer mogelijk zijn en thuis streamen daardoor minder populair is, maar ook de concurrentie van Disney blijkt nu groot.

De groei van Disney+ was mede door het einde van lockdown ook minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. Toch verraste het totale aantal betalende abonnees analisten op Wall Street, die in doorsnee op 134,4 miljoen nieuwe leden hadden gerekend.

Disney verdiende door het einde van de lockdowns in onder andere de Verenigde Staten ook weer flink aan zijn bioscoopfilms en attractieparken. De omzet steeg daardoor met 23 procent op jaarbasis tot 19,2 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 470 miljoen euro, bijna de helft minder dan een jaar eerder door hogere belastingen. De operationele winst, waar belastingen nog niet in zijn verrekend, steeg juist met de helft dankzij de heropening van Disneys attractieparken.