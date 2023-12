Steven Creyelman: ‘Activiteiten van mijn broer zijn landverraad’

Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) distantieert zich in forse bewoordingen van zijn broer, van wie vorige week bekend raakte dat hij zich drie jaar lang voor de kar van Peking heeft laten spannen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek dat in de Kamer tegen hem werd gevraagd, hem volledig zal vrijpleiten.

Frank Creyelman, ex-parlementslid en -Senator voor Vlaams Belang, liet zich volgens de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel drie jaar lang omkopen door Chinese spionnen om het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking. De Conferentie van voorzitters van de Kamer vraagt de Staatsveiligheid om een “dringende analyse” van de mogelijke rol van zijn broer en Kamerlid Steven Creyelman.

“Het nieuws dat afgelopen vrijdag aan het licht kwam, was voor mij net zoveel nieuws als voor de rest van Vlaanderen. Ik distantieer me ondubbelzinnig van de activiteiten van mijn broer en ben er zwaar door gedegouteerd”, reageert het Kamerlid dinsdag. “Laat één ding duidelijk zijn: noch ik, noch de partij zijn op welke manier dan ook betrokken bij deze historie. De activiteiten van mijn broer zijn niets minder dan landverraad en horen op geen enkele manier thuis in een nationalistische partij zoals de onze.”

Steven Creyelman heeft er “alle vertrouwen” in dat het onderzoek hem volledig zal vrijpleiten en zal er zich op geen enkele manier tegen verzetten. “Daaruit kan en zal immers blijken dat de schandelijke acties van mijn broer enkel tot zijn figuur beperkt blijven.”

De ogen werden ook naar hem gericht omwille van zijn parlementaire vraag over ‘politiek geïnspireerd geweld tegen de Chinese overheid’ vanuit Hongkong. Een maand voordien had zijn broer Frank volgens Le Monde zijn Chinees contact laten weten dat er een tussenkomst over die kwestie op til was.

Steven Creyelman schermt daarentegen met stellingnames van Vlaams Belang in de Kamer én resoluties die hijzelf mee ondertekende met betrekking tot China.