Europees Parlement stemt over natuurherstelwet: ‘Wees eerlijk tegen de boeren en geef hen een fatsoenlijke vergoeding’

Ecoloog Olivier Honnay (KU Leuven) wil dat we landbouwers opnieuw perspectief geven, ook al hangt daar een hoog prijskaartje aan vast. ’14 miljard euro volstond niet in Nederland. Dat belooft voor Vlaanderen.’

‘Een dubbeltje op zijn kant.’ Niemand kan voorspellen wat er met de natuurherstelwet zal gebeuren. Vorig jaar kwam de Europese Commissie met een ambitieus wetgevend initiatief om de voortdurende achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Na een lastige tocht door de Europese instellingen is het vandaag aan de parlementsleden in het halfrond om te bepalen of dat voorstel een nekschot dan wel een doorstart krijgt.

Tegenstanders van het plan probeerden het te kelderen door het conflict tussen landbouw en natuur op de spits te drijven. Hun narratief: met de oorlog in Oekraïne komt de voedselveiligheid in het gedrang, dit is niet het moment om ons over bloemetjes en bijtjes te bekommeren.

Voorstanders van de wet noemen dat een vals dilemma. Net het status quo houdt risico’s in voor onze voedselzekerheid. Het herstellen van ecosystemen is de beste manier om veerkrachtiger te worden in het licht van klimaatverandering en om onze opbrengsten te beschermen. Een van hen is Olivier Honnay, hoogleraar aan de KU Leuven. Als ecoloog-bio-ingenieur laat hij zich niet in een vakje stoppen. Meermaals tijdens dit gesprek zal hij begrip vragen voor de boeren en voor het verzet van hun lobbygroepen.

Kan een fel afgezwakte versie van de natuurherstelwet nog een verschil maken?

Olivier Honnay: Ik denk van wel. In Vlaanderen spreken we al gauw over 260.000 hectare habitats die onder de herstelwet vallen (bijna een vijfde van het grondgebied, nvdr). Die moeten we weer in gunstige staat van instandhouding brengen, zoals dat heet. Als daar dezelfde strenge criteria zullen gelden als voor Natura 2000-gebieden, dan ben ik er gerust op.

Bovendien zullen we rond die 260.000 hectare ook nog eens aan natuurherstel moeten doen, als buffer rond de écht beschermde natuur. Dat principe blijft voorlopig overeind in discussies over de natuurherstelwet en zal ons landgebruik ingrijpend veranderen, met positieve gevolgen voor de biodiversiteit en ecosystemen.

Net daarom trekt de Boerenbond zo fel van leer tegen het voorstel. Terecht?

Honnay: Als we naar de korte termijn kijken wel. Vandaag ligt er in Vlaanderen heel wat landbouwgrond in te herstellen habitats. Alleen al in de Habitatrichtlijngebieden gaat het om 20.000 hectare landbouwgrond. En dan hebben we het nog niet over de natuur die moet worden afgebakend in het kader van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Op de landbouwgronden zelf moet het aantal akkervogels omhoog. Dus ja, zulke zaken hebben verstrekkende gevolgen voor betrokken landbouwers.

Eigenlijk is er geen enkel geloofwaardig verdienmodel voor boeren die moeten ‘extensiveren’. Dat houdt in dat ze overschakelen op een manier van landbouw met minder input van meststoffen en pesticiden, of naar een meer grondgebonden veeteelt. Maar als ze niet meer mogen bemesten, daalt hun opbrengst. Dat moet op de een of andere manier gecompenseerd worden. De landbouworganisaties vrezen natuurlijk dat die compensaties onvoldoende zullen zijn. Hun bekommernis is terecht en we moeten die ernstig nemen.

Bijna de helft van Vlaanderen is landbouwareaal, en op het grootste deel daarvan staan voedergewassen. Als we dat hervormen om aan natuurherstel te doen, kunnen we dan wel genoeg voedsel produceren?

Honnay: De sleutel ligt bij ons dieet. Stel dat Vlaanderen beslist om volledig zelfvoorzienend te worden qua voedsel, dan hebben we momenteel 200.000 hectare landbouwgrond te kort. Dat kunnen we deels compenseren door zelf minder dierlijke producten te consumeren. Want we produceren meer vlees en zuivel dan we zelf eten, maar het is heus niet zo dat we de rest van de wereld voeden.

Dat toont vooral aan dat we voor eigen verbruik al heel wat grond nodig hebben. Terwijl we – net als in andere hoge-inkomenslanden – dubbel zoveel eiwitten binnenkrijgen als nodig, de helft van dierlijke oorsprong. Dat is zeer inefficiënt. Geven we een koe 100 gram eiwitten in de vorm van gras of mais, dan krijgen we daar slechts 4 gram eiwitten voor terug in de vorm van vlees.

Een sterk dalende vleesconsumptie kan zo een afbouw van landbouwareaal met voedergewassen mogelijk maken en heel wat natuurwinst opleveren. Maar minder vlees en zuivel consumeren is natuurlijk een win-winsituatie over de hele lijn, ook wat stikstof en broeikasgassen betreft. Die focus mis ik wat in het landbouwdebat.

Ook in het buitenland is er heel wat ruimte nodig voor de productie van ons vlees.

Honnay: Bij die ‘spookhectares’ gaat het voornamelijk over soja van het Amerikaanse continent die hier in de magen van onze varkens en kippen belandt. Als we die hectares meetellen, heeft de Vlaamse veeteelt een gebied nodig dat groter is dan het huidige Vlaamse landbouwareaal. Vooral bij soja uit Brazilië is het risico op ontbossing en natuurvernietiging reëel.

Die soja komt uit het Amazonewoud maar ook uit de Cerrado-savanne, een van de meest biodiverse plekken op aarde. Sinds de Braziliaanse overheid in 2006 een sojamoratorium instelde voor het Amazonegebied, zijn de problemen verschoven naar de Cerrado. De grootste bedreiging voor het Amazonewoud is een enorm extensieve runderteelt, terwijl grote stukken van de Cerrado worden omgezet in sojaplantages.

Een label voor duurzame soja zoals de sector voorstelt, kan helpen om onze impact te verkleinen, net als met gecertificeerde palmolie. Maar ik geloof niet dat zoiets ooit waterdicht zal zijn. Het is aan de publieke opinie en de politiek om grote importeurs als Cargill maar ook supermarktketens ter verantwoording te roepen over de herkomst van hun soja.

Moeten we ons wel schuldig voelen? Wat we hier aan onze varkens en kippen voeren, is het bijproduct sojaschroot.

Honnay: Mijn interpretatie is toch dat sojabonen in de eerste plaats als veevoeder worden geteeld en daarnaast dienen voor de aanmaak van biobrandstof. En dan nog. Stel dat biodiesel het hoofdproduct is en veevoeder een nevenproduct: gewassen telen voor de productie van biobrandstof is pure waanzin op het vlak van landgebruik. Zonne-energie zou ongeveer honderd keer efficiënter zijn als energie uit biobrandstoffen. De veevoederindustrie komt niet weg met dat argument.

Kunnen we soja lokaal telen?

Honnay: Soja is een fantastische plant en ik ben er zeker niet tegen om het nog in beperkte mate als veevoeder te importeren. Ons klimaat is nu eenmaal minder geschikt om zelf soja te produceren. Ook al vinden we een variëteit die hier goed gedijt, we zullen nooit de opbrengsten van Brazilië evenaren. Ze hebben daar ook een enorm schaalvoordeel, met percelen van gemakkelijk 1000 hectare.

Dan kunnen we hier beter inzetten op de teelt van veldbonen, linzen en kikkererwten voor menselijke consumptie. Al is het een hele opgave om boeren ervan te overtuigen zulke gewassen aan te planten. Het is technisch uitdagend en er is weinig afzet. Maar ook daarin kan de overheid een rol spelen, door onderzoek te financieren en de markt in een eerste fase wat af te schermen.

Soja ligt mee aan de basis van onze stikstofcrisis. Legt u dat eens uit?

Honnay: Vlinderbloemigen zoals soja kunnen als enige in de natuur stikstof uit de lucht vastleggen. Met de uitvinding van kunstmest hebben we de aanvoer van stikstof bijna verdubbeld. Daarbovenop zijn we massaal soja en dus stikstof gaan importeren, en die belandt via de mest in ons milieu. Let wel, geen soja meer importeren én geen kunstmest meer gebruiken gaat niet. We hebben extra stikstof nodig in de landbouw omdat die nog op alle mogelijke manieren ontsnapt. We zullen dus veel efficiënter met stikstof moeten omspringen en de kringlopen beter moeten sluiten.

Op het vlak van bemesting is er bijvoorbeeld nog veel marge voor verbetering. Ongeveer een kwart van die stikstof vervliegt als het enorm klimaatschadelijke lachgas of vervuilt ons leefmilieu in de vorm van nitraat. Ik geloof heel sterk in de combinatie van agro-ecologische principes zoals dekgewassen die nitraat uit de bodem halen met hightechoplossingen uit de precisielandbouw. Maar we zullen de stikstofcrisis nooit kunnen oplossen zonder ook onze veestapel af te bouwen.

De Vlaamse veesector verdedigt de omvang van die veestapel door te wijzen op zijn efficiëntie. We mogen de problemen niet verleggen.

Honnay: Dat klopt wat de klimaatimpact betreft. Als we hier een liter melk of een kilo rundvlees produceren, doen we dat met een veel lagere uitstoot van broeikasgassen dan op veel andere plekken in de wereld. Maar bij ons is de ruimte beperkt en verschraalt de biodiversiteit. Qua stikstofuitstoot is Vlaanderen oververzadigd. Efficiëntie kan hier dus onmogelijk worden ingeroepen om het status quo of zelfs de uitbreiding van de veeteelt te bepleiten.

Wat vindt u van het voorstel van de partij Groen om het aandeel biolandbouw in Vlaanderen op te trekken van 1,6 procent naar 15 procent tegen 2030?

Honnay: De biologische landbouw kan deel zijn van de oplossing, maar er vallen heel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Bio-akkerbouw is nog altijd intensieve landbouw, daar help je de biodiversiteit weinig mee vooruit. Ook bioboeren gebruiken mest, voor de biodiversiteit maakt het niet uit of die mest organisch of mineraal van oorsprong is. Biolandbouw heeft een lager rendement, wat betekent dat hij de helft meer grond nodig heeft dan klassieke landbouw. En de broeikasgasuitstoot per geproduceerde kilogram ligt er hoger. Natuurlijk heeft biolandbouw ook voordelen, zoals een veel lager pesticidegebruik.

Is er dan geen vorm van landbouw denkbaar die ook de natuur ten goede komt?

Honnay: Hét duurzame landbouwmodel bestaat niet. Ons voedselsysteem is zo complex dat niemand een wondermiddel heeft om alle problemen op te lossen. Een combinatie van maatregelen is het beste wat we kunnen doen. Voor Vlaanderen geldt ook: waar willen we welke vorm van landbouw? Dat moeten we beter in kaart brengen. Intensieve landbouw zullen we altijd nodig hebben om voldoende voedsel te produceren, maar ook die landbouw moet duurzamer worden. Op andere plaatsen kunnen we extensiever aan landbouw doen met boeren als beheerders van het landschap. Dat zou een oplossing zijn voor heel wat van onze problemen, vooral voor stikstof.

Hoe krijgen we de boeren mee in dat verhaal?

Honnay: In de eerste plaats door eerlijk te zijn over de impact van natuurherstel op hun bedrijf. De milieubeweging vertelt aan landbouwers dat meer natuur beter is voor de bestuiving van hun gewassen, leidt tot meer natuurlijke pestbestrijding, goed is voor de koolstofopslag in de bodem en beter beschermt tegen droogte, dat houtkanten zorgen voor een microklimaat op het veld, enzovoort. Daar overtuig je boeren niet mee. Het overgrote deel van onze landbouwgewassen heeft geen bestuiving nodig. Meer biodiversiteit in het landschap leidt niet per se tot minder ziekten en plagen.

Kijk, landbouwers zijn ondernemers. Wees duidelijk over wat er van hen wordt verwacht en zet daar een fatsoenlijke vergoeding tegenover. Nederland had een ambitieus landbouwakkoord dat 14 miljard euro uittrok om gronden op te kopen, te ruilen en om landbouwers te begeleiden bij extensivering. Toch is de Nederlandse boerenbond onlangs uit het overleg gestapt omdat hij dat bedrag nog te weinig vond en meer inkomensgaranties wil voor zijn leden. Dat belooft voor Vlaanderen, waar er helemaal geen geld over is om zulk beleid te voeren.

Wat als de natuurherstelwet er niet komt? Kan het nog goedkomen voor zowel landbouw als natuur?

Honnay: Ik vrees dat een Europese stok achter de deur noodzakelijk is. Eigenlijk heeft Vlaanderen de nodige natuurherstelwetten. In het Natuurdecreet uit 1997 staat al dat we natuur moeten herstellen en een Vlaams ecologisch netwerk moeten afbakenen. Maar dat decreet wordt niet nageleefd, er is weinig politieke animo voor. Maar ook met een Europese natuurherstelwet zullen we een nationaal plan moeten uitwerken. Er zal sowieso nog veel onderhandeld worden. Maar dan is er tenminste een kader.

Ik betreur de polarisering rond deze wet waarbij boeren en milieuorganisaties lijnrecht tegenover elkaar worden gezet. Uiteindelijk wil iedereen een leefbaar Vlaanderen waar natuur en landbouw samen kunnen bestaan. Het huidige debat wordt te veel gevoerd op basis van emotie. Mijn hoop is dat we opnieuw met elkaar in gesprek kunnen gaan met rationele argumenten om zo tot een oplossing te komen waar zowel boeren als milieuorganisaties zich in kunnen vinden. •