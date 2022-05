WK Counter-Strike vult Sportpaleis: ‘15.000 uur gespeeld en ik ben het nog lang niet beu’

Gamen is niet langer zomaar een spelletje. De winnaar van het WK Counter-Strike, deze week in Antwerpen, strijkt een half miljoen dollar op. ‘En dat is eigenlijk maar een extraatje.’



Beyoncé of Coldplay zijn niet in het land, toch is het Antwerpse Sportpaleis van donderdag tot zondag geboekt. De Koekenstad ontvangt namelijk het WK Counter-Strike. Als u niet weet wat dat is, tijd voor enige bijscholing. Want we spreken over een van de grootste profcompetities die dezer dagen gehouden worden, wereldwijd. ‘Volgens conservatieve schattingen zullen zo’n 150 miljoen kijkers dit WK volgen, de meesten via streaming. Het toernooi wordt in twintig talen uitgezonden’, vertelt Steven Leunens van Team META, de organisator. De ticketverkoop loopt goed. ‘We verwachten dat het Sportpaleis op de meeste dagen uitverkocht zal zijn. 62 verschillende nationaliteiten kochten een kaartje.’

En dat voor een computerspel. Counter-Strike is een shooter, een schietspel dus, dat gespeeld wordt in ploegen van vijf. ‘De aanvallers winnen door een bom te laten ontploffen, de verdedigers door de bom te ontmantelen. Of je wint door alle tegenstanders om te leggen’, vertelt Steven ‘Stev0se’ Rombaut, profspeler bij Club Brugge eSports – ‘Stev0se’ is zijn gamertag, of spelersbijnaam. Met blind knallen kom je er niet in Counter-Strike. ‘Zo spelen amateurs’, zegt Rombaut. ‘Counter-Strike op hoog niveau draait om tactiek, analyse, snel denken en plannen omgooien.’

E-sports of professioneel gamen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Een paar imposante cijfers: e-sports genereren jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro aan inkomsten, schat marketingbedrijf Newzoo. Daar zit nog rek op: tegen 2025 verwacht men al 1,8 miljard. Dat geld komt overwegend uit sponsoring. De sponsoren beseffen goed wie van e-sports houdt. Het overwegend mannelijke doelpubliek is rijk, jong en voor de traditionele media moeilijk te bereiken. Meer dan een half miljard mensen kijken geregeld naar een profwedstrijd en dat aantal stijgt jaarlijks met ongeveer 8 procent.

Samen met League of Legend en Dota 2 is Counter-Strike de game met de meest uitgebouwde profcompetitie. Het is een oud spel: de eerste versie werd uitgebracht in 2000. Op piekmomenten nemen zo’n miljoen spelers de virtuele wapens op, doorgaans online. De beste 24 teams strijden deze week in Antwerpen om de wereldtitel. De winnaar gaat naar huis met een half miljoen dollar. ‘Dat prijzengeld is eigenlijk maar een extraatje’, zegt organisator Steven Leunens. ‘Fans kunnen hun idolen belonen met in-game-items: een soort aanmoedigingspremie of noem het zelfs een fooi. Bij de populaire teams levert dat tientallen miljoenen op. De betere spelers strijken een loon op dat vergelijkbaar is met wat een voetballer in de Belgische eerste klasse verdient.’

Psychologen en diëtisten

Royaal de kost verdienen door te gamen: voor menige tiener lijkt het een droom. Maar als miljoenen spelen, hoe word je dan echt goed? ‘Je moet de motivatie hebben om ontiegelijk veel te trainen’, vertelt profspeler Steven Rombaut. ‘Zoals met elke skill komt het niet vanzelf. Het begint met véél gamen, puur voor het plezier. Wie de top wil behalen, moet daarnaast nog veel opzoeken, met je ogen stelen hoe de sterren het doen. Snel handelen en focussen, dat is belangrijk, maar in nipte matchen maakt ploegenspel het verschil. Je moet dus leren samen te werken en begrijpen hoe je teammaats denken. Ik speel Counter-Strike sinds mijn twaalfde. Mijn ouders waren er niet altijd blij mee. Mijn schoolresultaten leden eronder als ik weer eens tot 2 u ’s nachts had gespeeld. Maar het was het waard: uiteindelijk kon ik van mijn hobby mijn beroep maken. Ik schat dat ik al zo’n 15.000 uur Counter-Strike heb gespeeld. Dat voelt nooit als een klus. Ik ben het nog lang niet beu.’

Het doelpubliek van e-sports is overwegend mannelijk, rijk, jong en voor de traditionele media moeilijk te bereiken.

Het Counter-Strike-team van Club Brugge traint tussen de vijf en zeven uur per dag. Daarna volgen nog zo’n twee uur individueel trainen en bekijken ze matchen van andere teams. En dat zes dagen per week. De clubgenoten die bij blauw-zwart voetballen komen lang niet aan zo’n lange werkweek. Maar volgens Steven Rombaut valt het allemaal wel mee ‘als je het graag doet’. Wel meer voetbalclubs zijn een e-sportstak gestart. Anderlecht, Beerschot, Antwerp, KV Mechelen, Racing Genk en STVV hebben gamers in dienst. De meesten spelen voetbalgames zoals FIFA of eFootball PES. Er is ook een digitale nationale ploeg: de eDevils.

KRC Genk, AA Gent en Club Brugge hebben daarnaast ook Counter-Strike-teams opgericht. Club is veruit het beste team in de Benelux, maar zoek ze niet op het WK. Blauw-zwart sneuvelde in een vroege kwalificatieronde. ‘De kloof met de echte Counter-Strike-top blijft groot’, weet Steven Rombaut. ‘Achter de teams die het WK spelen, staat een reusachtige omkadering. Tactiekcoaches, psychologen, diëtisten, socialmediamanagers: het maakt toch een verschil.’

Luie gamer

Het is op het WK zoeken naar landgenoten. Er zijn er twee actief, allebei in een ondersteunende rol. Ex-speler Anton ‘AntO_oNNN’ Van Gorp is analist bij subtopper Complexity Gaming. De presentatie is in handen van Eefje ‘Sjokz’ Depoortere. De Brugse is een beroemdheid in de wereld van de e-sports, met een bereik op sociale media waar andere Vlaamse mediafiguren alleen van kunnen dromen. Het is pas de tweede keer dat ze in eigen land een groot gamingtoernooi presenteert, na een uitverkocht Paleis 12 voor de halve finale van het WK League of Legends in 2015.

‘Er staat veel op het spel in Antwerpen’, vindt Depoortere. ‘Door de pandemie gaan er al meer dan twee jaar amper live-evenementen door. De e-sportwereld snakt naar dit WK, dat ongetwijfeld een ongezien enthousiasme zal losmaken. Nu is de vraag: gaat de Belgische gamingwereld gebruik maken van dat momentum om eindelijk een stap te zetten? We kunnen in onze eigen achtertuin zien welke mogelijkheden e-sports biedt. Hoe mooi het is en hoeveel geestdrift het teweegbrengt bij de jonge generatie. Hopelijk grijpt de Belgische pers die kans om het stigma van de luie gamer – in onze media nog te dominant – uit de wereld te helpen.’

Counter-Strike wordt niet gespeeld met landenteams. Toch kiezen veel clubs daar in de praktijk wel voor, omdat snelle communicatie belangrijk is. Op het WK zijn er Duitse teams, Braziliaanse, Turkse en zelfs één team met enkel Mongolen. Het best vertegenwoordigde land is Denemarken. Wel twintig Deense profgamers haalden het WK. ‘Denemarken is het walhalla’, zegt Steven Rombaut. ‘Wanneer Team Astralis, de trots van Denemarken, een toernooi wint, dan komt dat op het Deense journaal. Qua waardering en omkadering staan zij vijftien jaar voor. Er bestaan zelfs e-sportscholen waar je les krijgt van gewezen Counter-Strike-professionals.’

Het verschil zit er volgens Eefje Depoortere in dat in landen als Denemarken, Zweden of Zuid-Korea gamen aanvaard wordt als een volwaardig beroep. ‘België is op en top een Counter-Strike-land: het aantal amateurspelers ligt hier hoog’, zegt ze. ‘Maar de stap naar de top vraagt een zekere toewijding. Niet iedereen kan profgamer worden, zoals ook niet iedereen kan voetballen voor Real Madrid. Je hebt talent nodig, maar je moet ook keihard trainen, en dus bereid zijn om andere zaken opzij te schuiven.’ Tot voor kort telde ons land wel een topper in Counter-Strike. Adil ‘ScreaM’ Benrlitom stond bekend als de koning van het headshot, het uitschakelen van de vijand met één perfecte muisklik. Maar de Brusselaar stapte aan het begin van de coronapandemie over op Valorant, een nieuw schietspel dat aan de populariteit van Counter-Strike knaagt.

Automatisch raak

Elke sport leeft van verhalen. Ook op het WK Counter-Strike zijn er vetes, verrassingen, favorieten en underdogs. Het sterke Natus Vincere, de regerende wereldkampioen, is een gemengd Russisch-Oekraïens team. Russen en Oekraïners die samen de digitale wapens opnemen, dat ligt momenteel natuurlijk niet voor de hand. De Russische gamers zitten in een lastige positie, al heeft het team collectief opgeroepen tot de vrede. De Oekraïense or- ganisatie achter Natus Vincere stort geen loon aan spelers die belastingen betalen in Rusland. Maar verhuizen kan gezien worden als een afkeuring van het thuisland.

Eefje Depoortere verwacht veel van het Amerikaanse FaZe, op dit moment het beste team ter wereld. ‘Ik ben benieuwd naar de impact van de heisa rond hun kapitein Finn ‘karrigan’ Andersen, een Deens-Duitse gamer van 32. Er woedt momenteel een discussie in de e-sports: wanneer beleeft een speler zijn piek en wanneer ben je over je top? Karrigan krijgt al jaren kritiek dat hij te oud en te sloom zou zijn – en zoals bij alle online commentaar lopen de emoties hoog op. FaZe won onlangs een groot toernooi in Polen, met karrigan als uitblinker. De veteraan van Counter-Strike die op zijn 32e de hoogste eer behaalt: een opgestoken middelvinger aan alle haters.’

Nu is het blitse FaZe ook wel a team you love to hate. Het werd opgericht door YouTubesterren en verwierf daardoor vanzelf een grote supportersschaar. Na opvallend straffe resultaten werd de ploeg beschuldigd van werken met aimbots: software die ervoor zorgt dat de speler automatisch raakschiet. Eén gamer werd levenslang geschorst. In maart kondigde FaZe Snoop Dogg aan als nieuwe speler. Uiteraard is dat een stunt, de rapper maakt in een profwedstrijd geen schijn van kans. FaZe bereidt een beursgang voor: het WK Counter-Strike winnen zou perfect getimed zijn. Trends die je in andere sporten ook ziet, gaan in de e-sports in de hoogste versnelling. Topspelers zijn halve influencers. Ze zijn erg aanwezig op sociale media en commercieel geëxploiteerd tot en met.

Wie het meer heeft voor underdogs, kan terecht bij het Finse Team ENCE of bij de Bad News Eagles uit Kosovo. ‘ENCE neemt dé sensatie mee naar Antwerpen: Lotan “Spinx” Giladi, een 21-jarige Israëliër die nog niet zo lang prof is. Hij blijkt zo ongelooflijk goed dat iedereen zegt: waar heeft die gezeten?’ zegt Eefje Depoortere. ‘De Kosovaarse Bad News Eagles zijn het feelgoodverhaal. Het is een groep kameraden die al jaren samenspeelt in internetcafés. Het filmpje van hun kwalificatie, een ongelooflijke campagne, verwarmt het kilste hart. De emotie spat van het scherm. Ze zijn niet eens voltijds prof! Dat is alsof een Belgische derdeklasser in de Champions League zou belanden.’