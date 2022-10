Tachtig teams nemen deel aan twaalfde editie Football Kick-Off

In het nationaal oefencentrum in Tubeke vindt zaterdag de twaalfde editie van Football Kick-Off plaats, het grootste voetbaltoernooi van het land voor volwassenen en kinderen met een mentale en/of fysieke beperking.

Meer dan 80 ploegen, goed voor zo’n 1.000 spelers en nog eens meer dan 1.000 supporters, nemen het tegen elkaar op. Hiermee wordt dit het meest succesvolle toernooi ooit, tevens het eerste sinds de coronacrisis. In 2020 werd de elfde editie gehouden, maar dat was toen een virtueel alternatief. G-voetbal zit al enkele jaren in de lift. Vlaanderen telt intussen 126 clubs, twee keer zoveel als zes jaar geleden, waar G-voetballers terecht kunnen. 2.300 spelers met een beperking kunnen zich wekelijks op het terrein uitleven. Wallonië hinkt nog wat achterop. “Die positieve golf die we in Vlaanderen kennen, willen we samen met de andere voetbalorganisaties in het land uitbreiden naar Wallonië. Vandaar ook de keuze voor de organisatie van de Football Kick-Off op onze thuisbasis in Tubeke. We willen aantonen dat dit een nationaal verhaal is”, aldus Robin Cnops, Football & Social Responsibility bij de Belgische Voetbalbond KBVB.

De Pro League verplicht vanaf volgend seizoen dan weer alle profclubs om ook te investeren in G-voetbal. “De Football Kick-Off is voetbal in de meest pure vorm: voetbal waar het spelplezier en de motivatie van afspat”, klinkt het bij CEO Lorin Parys. “We zijn trots dat we ons met de Pro League van bij het prille begin geëngageerd hebben om de G-voetballers te verwelkomen op hun eigen jaarlijkse voetbalfeest. Steeds meer van onze clubs hebben de voorbije jaren een G-werking opgezet. Met ons toekomstplan Football First zetten we nu de volgende stap, naar verdere structurele uitbouw. Vanaf dit seizoen zijn clubs verplicht te investeren in hun maatschappelijke beleid, met specifieke aandacht voor investeringen in G-voetbal. Zo verankeren we de engagement voor G-voetbal structureel in ons beleid. Zo creëren we meer kansen en spelplezier voor alle gemotiveerde G-voetballers.”