Premier League: drie redenen waarom Chelsea de blues heeft

Chelsea beleeft zijn slechtste seizoen sinds lang, ondanks de monsterlijke bedragen die zijn uitgegeven om de kern te versterken. De Londense club staat momenteel 10de (!) in de Premier League. Wat loopt er mis?

Het zijn crisistijden bij Chelsea, dat even dicht bij degradatie staat als bij een plek in de top vier. Afgelopen weekend verloor de club in de competitie tegen hekkensluiter Southampton (0-1), een zoveelste puntenverlies. Eerder in de week gingen The Blues al onderuit in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund (0-1). De cijfers spreken voor zich: in de laatste veertien wedstrijden haalde de ploeg slechts 12 op 42, een zeer mager rapport. Wat is er precies aan de hand?

Spits Havertz is geen goalgetter

In voetbal heb je doelpunten nodig en op dat vlak gaat het de laatste weken verbazingwekkend slecht. Het probleem ligt vaak in de afwerking, want mogelijkheden worden er wel gecreëerd. In de match tegen Dortmund bijvoorbeeld, had Chelsea even goed met drie doelpunten verschil kunnen winnen, maar de bal wilde er maar niet in. Vooral João Félix miste een karrenvracht aan kansen.

João Félix kon zijn kansen niet verzilveren tegen Borussia Dortmund in de Champions League. © Getty

De Chelseakern bezit nochtans heel wat aanvallend talent: Kai Havertz, Christian Pulisic, João Félix, Raheem Sterling en Mykhaylo Mudryk zijn maar enkele namen van de offensieve weelde waarover coach Graham Potter beschikt. Maar tussen al die spelers staat geen enkele echte spits. Geen type Harry Kane, Erling Haaland of Marcus Rashford die er bijna elke week een in het mandje leggen.

De man die dat voor Chelsea zou moeten doen is Havertz, maar die slaagt daar gewoonweg niet in. Hij zit aan vijf stuks dit seizoen, wat in schril contrast staat met de 26 goals van Haaland. Geen toeval, want Havertz is geen typische goalgetter. Hij fungeert, net als João Félix, beter in steun van een spits. Pierre-Emerick Aubameyang, wel een echte nummer negen, wordt dan weer op de bank gelaten. Het was Thomas Tuchel, de voorganger van Potter, die Aubameyang er maar wat graag bij wilde hebben. Alleen werd Tuchel ontslagen, nota bene daags nadat de Gabonees zijn eerste minuten maakte. Tuchels opvolger Potter weet niet wat hij met Aubameyang moet aanvangen.

Eigenaar Todd Boehly is gek geworden

Een gezegde uit het voetbal, dat bij Chelsea zeker van toepassing is, luidt dat je een ploeg niet kunt kopen. Laat dat nu net zijn wat Todd Boehly, mede-eigenaar van de Londense club, de afgelopen maanden wel geprobeerd heeft.

In de laatste twee transferperiodes joeg de Amerikaan op alles wat er bewoog. Iedere naam die werd genoemd bij een bepaalde club, werd plots ook in de gaten gehouden. Het resultaat: er werd voor bijna 600 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Maar liefst 17 nieuwe gezichten werden toegevoegd aan de kern.

De Amerikaanse zakenman Todd Boehly is sinds vorige zomer mede-eigenaar van Chelsea. © Getty

De Oekraïense linksbuiten Mykhaylo Mudryk is daar een van. Hij was een van de spelers die door Boehly gekaapt werd. Mudryk stond heel dicht bij een overstap naar Arsenal, maar op het laatste moment mengde Chelsea zich in de debatten, met een transfer van om en bij de 100 miljoen euro als gevolg. In dezelfde mercato werd ook nog eens middenvelder Enzo Fernandez binnengehaald voor 120 miljoen euro.

Het geld rolde in Londen, maar een echte ploeg werd er niet gesmeed. Dat is ook zichtbaar in de wedstrijdselecties. Potter voerde 61 veranderingen door in 16 wedstrijden. Een teken dat ook hij niet weet hoe hij met zijn extreem grote en vernieuwde kern moet omgaan.

De nieuwkomers zijn nog jong

Wanneer een team met zo veel kwaliteit slecht draait, wordt er al snel naar de coach gekeken. Graham Potter nam over in september vorig jaar, maar de aanpassingsperiode lijkt wel erg lang te duren. Bij zijn vorige club Brighton slaagde hij erin om dynamisch voetbal te brengen met een kern die heel wat minder waard was dan zijn huidige. De term ‘Potterbal’ was geboren en het was mede daardoor dat het bestuur van Chelsea voor hem koos.

Enzo Fernandeze (22) is een van de jonge versterkingen die in de winter werden gehaald. © Getty

Toch wringt het schoentje niet bij de coach. Het voetbal dat Chelsea brengt, is in de meeste wedstrijden dik oké. Maar de resultaten blijven uit en daar draait het natuurlijk om. In de Engelse pers wordt gesproken over een proces, waarbij vooral de lange termijn belangrijk is. Daar zit wel wat waarheid in, als je kijkt naar de leeftijden van de spelers die in de winter zijn gekomen. Het zijn allemaal jonkies, geen gevestigde waarden die meteen het verschil kunnen maken.

Dit seizoen heeft Chelsea niet veel meer om voor te spelen. In de competitie wordt het bijna onmogelijk om nog in de hogere regionen te eindigen, wat automatisch betekent dat Europees voetbal er voor volgend seizoen niet in zit. In de Engelse bekercompetities vlogen The Blues er ook al snel uit. Alleen de Champions League blijft nog over, maar zoals eerder vermeld ziet het er daar niet meteen goed uit. De terugwedstrijd tegen Dortmund is een must-win voor Potter en zijn mannen. Anders wordt het aftellen naar het volgende seizoen.