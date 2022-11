Man met regenboogvlag bestormt veld tijdens Portugal-Uruguay

Maandag bestormde een man uitgerust met een regenboogvlag en een T-shirt met een steunbetuiging aan de Iraanse vrouwen en de oorlog in Oekraïne het veld tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Uruguay op het WK voetbal.

Nadat hij twee keer het terrein overliep werd hij onderschept en meegenomen door de veiligheidsdiensten, zo stelden de aanwezige journalisten vast. De scheidsrechter raapte de vlag op en bracht het doek naar de zijkant. Daarmee kwam een einde aan de consternatie.

Het signaal werd ook in Oekraïne opgepikt. Anton Gerashchenko is adviseur van president Volodymyr Zelensky

During the game between Portugal and Uruguay at #QatarWorldCup2022 a man ran out on the field wearing a T-shirt that said “Save Ukraine” on the front and “Respect for Iranian Woman” on the back. He was holding an LGBT flag.

Same-sex relationships are criminal offense in Qatar. pic.twitter.com/8ef4koJ3Cp

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2022