IOC: Rusland mag meedoen aan sportevenementen in Azië in aanloop naar Olympische Spelen 2024, Oekraïne schiet plan af

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de weg vrijgemaakt voor atleten uit Rusland en Wit-Rusland om opnieuw deel te nemen aan internationale evenementen, althans in Azië. Deze week werd een motie van het Olympisch Comité van Azië aangenomen bericht AP. Oekraïne reageert erg afwijzend.

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, prees vrijdag een ‘innovatief’ plan om atleten uit Rusland en zijn bondgenoot Wit-Rusland in staat te stellen om deel te nemen aan wedstrijden in Azië. Dit komt na meer dan negen maanden van isolatie van de meeste Olympische sporten na de invasie van Oekraïne.

De verklaring vermeldde niet direct of Rusland en Wit-Rusland teams naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 zouden kunnen sturen. De verplaatsing van Europa naar Azië biedt Russische atleten echter een alternatief om deel te nemen aan continentale evenementen met als doel zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Voor sommige sporten is de kwalificatie al aan de gang.

Oekräine vindt het plan van het IOC maar niets. Het land heeft internationale sportorganisaties gewaarschuwd om geen Russische en Wit-Russische atleten toe te laten tot internationale wedstrijden, waaronder de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

‘Sinds februari heeft Rusland 184 Oekraïense atleten gedood… Sport gebruiken om oorlogsmisdaden te rechtvaardigen is ziekelijk’, schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba donderdagavond op Twitter. We konden de getallen niet verifiëren.

Since February, Russia has killed 184 Ukrainian athletes. And now Mr. Bach is quoting Emmanuel Macron as allegedly saying “sports should not be politicized” and athletes from Ukraine, Russia and Belarus should be treated equally. Using sports to whitewash war crimes is sickening.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022