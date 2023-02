Hoe alleen Eddy Merckx beter deed dan Tadej Pogacar

Wat te onthouden van de eerste weken van het wielerseizoen? Vier opvallende vaststellingen, met de blitzstart van Tadej Pogacar als uitschieter.

Tadej Pogacar in het spoor van Merckx

Hij was zelf verrast dat hij nú al zó goed was, zei Tadej Pogacar meermaals de voorbije week. Een maagontsteking had hem immers enkele trainingsdagen gekost en hij wou dit jaar ook iets langzamer opbouwen met een ander programma, ter afwisseling.

Vandaar de keuze voor de gravelkoers Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol in plaats van de UAE Tour, waar hij de voorbije twee jaar won – verplichte kost voor de teamsponsor.

Het belette hem niet om met een solo van 36,5 kilometer de concurrentie als stofjes weg te blazen in de Jaén Paraiso Interior en vervolgens drie ritten van de Ruta del Sol te winnen. En als hij écht een allesverslindende, egoïstische Kannibaal was geweest, dan had hij ook de twee andere etappes op zijn naam geschreven.

De ene keer gaf hij echter ploegmaat Tim Wellens de vrijheid op weg naar een ritzege. In de slotrit effende hij het pad voor teamgenoot Alessandro Covi in de sprint. Tevergeefs, want die werd verslagen door Omar Fraile. Tot zichtbare ontgoocheling van Pogacar.

Op zich is zijn blitzstart niet zo verrassend. De Sloveen schoot in zijn profcarrière altijd snel uit de startblokken: 16 van zijn nu 51 profzeges behaalde hij in de maand februari. Voor een ronderenner is dat uitzonderlijk: geen ex-Tourwinnaar die zelfs ooit het seizoen startte met drie opeenvolgende zeges, zoals Pogacar vorige week.

Tadej Pogacar kan je echter niet in een hokje steken, als nu al een van de meest veelzijdige renners in de wielergeschiedenis. ‘De Eddy Merckx van zijn generatie’, noemde ex-renner Dirk De Wolf hem in Het Nieuwsblad. Een vergelijking die, gezien het palmares van de Sloveen, op dít moment niet eens overdreven is.

Op een leeftijd van 24 jaar, 4 maanden en 27 dagen behaalde Pogacar in de Ruta Del Sol zijn 50e profoverwinning. Van alle actieve renners rondden alleen Peter Sagan (23 jaar, 5 maanden en 10 dagen) en Mark Cavendish (24 jaar, 3 maanden en 1 dag) die kaap op een jongere leeftijd. Met name dankzij een snel eindschot, waardoor ze in hun eerste jaren vooral etappes in rittenkoersen wonnen.

🚴 🇪🇸 | Er staat geen maat op Tadej Pogacar. De Sloveen pakt zijn derde overwinning in de Ruta del Sol en blijft imponeren in 2023. 🇸🇮🔥



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/X0ucdrnESM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 18, 2023

Aan de kwaliteit van de eerste 50 zeges van Pogacar kunnen zij echter niet tippen: twee keer de Tour de France, inclusief negen etappeoverwinningen, drie monumenten (Luik-Bastenaken-Luik, tweemaal Il Lombardia), de Strade Bianche, twee keer Tirreno-Adriatico…

Behalve Sagan en Cavendish was er slechts één renner die op nog jongere leeftijd de grens van de 50 zeges bereikte: Eddy Merckx, toen hij amper 22 jaar, 10 maanden en 25 dagen oud was (eindklassement Ronde van Romandië in mei 1968, exclusief zeges in criteriums).

En zelfs als je de overwinningen in kermiskoersen niet meetelt, dan is Merckx nog altijd de jongste renner ooit met 50 zeges: 23 jaar, 4 maanden en 3 dagen oud toen hij in oktober 1968 de GP Lugano op zijn palmares zette.

Een jaar later, op de leeftijd die Pogacar nu heeft (24), stond op die erelijst al drie keer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl, het WK, Parijs-Nice, tien ritten en het eindklassement van de Giro, plus zes etappes én het eindklassement van de Tour.

Conclusie: zo straf als Merckx is Pogacar op zijn 24e nog niet, maar in de moderne wielergeschiedenis is hij (voorlopig) buiten categorie wat betreft kwaliteit én kwantiteit. De Sloveen won, als niet sprinter, tot nu toe liefst 20,8 procent van zijn 245 koersen (inclusief eindklassementen in rittenwedstrijden).

Ook dat is ongezien hoog.

Meer dan alleen Pogacar en Evenepoel

Het wielerseizoen begon in de Tour Down Under met ritzeges voor Alberto Bettiol (29), Phil Bauhaus (28), Rohan Dennis (32), Pello Bilbao (32), Bryan Cocquard (30) en Simon Yates (30). Stuk voor stuk renners van plus 28 jaar, met een pak ervaring in de rugzak.

Ook in de daaropvolgende rittenkoersen toonden dertigers als Rui Costa (36), Alexander Kristoff (35), Diego Ulissi (33), Jésus Herrada (32), Sam Bennett (32), Omar Fraile (32), Tim Wellens (31) en Magnus Cort (30) dat ze nog niet versleten zijn. Niet toevallig renners met een stevig palmares, die weten hoe ze een koers kunnen winnen.

Daartegenover staat de jongerengolf die de voorbije jaren al opzwol en ook in 2023 steeds groter wordt. Het lijstje met winnaars jonger dan 23 jaar was in de openingsweken van het wielerseizoen nooit langer dan dit jaar. Arnaud De Lie (20), Kévin Vauquelin (21), Quinn Simmons (21), Mattias Skjelmose (22), Jonathan Milan (22), Søren Wærenskjold (22), Ethan Vernon (22), Biniam Girmay (22), Marius Mayrhofer (22), Marijn van den Bergh (23), Matteo Jorgenson (23), Ben Turner (23), Mauri Vansevenant (23): allemaal wonnen ze al één of meerdere keren.

Van Belgische zijde sprongen naast De Lie en Vansevenant ook jongeren als Lennert Van Eetvelt (21, twee podiumplaatsen in de Trofeo’s op Mallorca) en Ilan Van Wilder (22, derde stek in het eindklassement van de Ronde van de Algarve, als jongste van de top tien) in het oog. En ook de nog altijd pas 19-jarige Cian Uijtdebroeks kon zich als negende in de top tien van de Ronde van Oman plaatsen.

Nog (geen) dominante sprinter

In de UAE Tour, die vandaag start, is het sprintersgild traditioneel bijzonder sterk gestoffeerd, met onder meer Tim Merlier, Caleb Ewan, Mark Cavendish, Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Fernando Gaviria, Sam Welsford, Gerben Thijssen, Olav Kooij en Elia Viviani.

Afwachten of één snelle man er zijn stempel zal kunnen drukken, met één of meerdere ritzeges. En zo meer hiërarchie kan scheppen in de wanorde die de voorbije weken in de wereld van de sprinters heerste.

Welgeteld één van hen kon meer dan eenmaal de handen in de lucht steken in een pure massasprint: de 27-jarige Australiër Sam Welsford (DSM), in de Ronde van San Juan, waar hij grotere namen als Sam Bennett en Fabio Jakobsen twee keer aftroefde.

Sam Welsford won twee ritten in de Ronde van San Juan. (Getty)

Alle andere sprinters en hun sprinttreintjes zaten nog niet op kruissnelheid. Of kregen, zoals Tim Merlier met ritwinst in de Ronde van Oman, nog maar één kans.

In de Verenigde Arabische Emiraten krijgen ze er deze week vier, maar gezien het sterke deelnemersveld is de kans groot dat de winnaars ook daar drie, vier verschillende namen zullen tellen.

De knalstart van AG Insurance – Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere kon al vijf keer ‘Bam!’ posten op Twitter, bij elk van de vijf zeges van Soudal Quick-Step tot dusver.

Maar daar bleef het niet bij. Ook zijn nieuwe vrouwenploeg, AG Insurance – Soudal Quick-Step, begon gezwind aan het seizoen. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, die werd binnengehaald als kopvrouw, won meteen een rit in de Ronde van Valencia.

En de eindwinst ging verrassend naar haar Belgische ploeggenote Justine Ghekiere, die in de slotetappe meeglipte met Elise Uijen. Met de Nederlandse hield ze stand tot de finish. Goed voor 15 seconden voorsprong en de leiderstrui na vier ritten.

De eerste profzege voor de 26-jarige West-Vlaamse, die tijdens de coronapandemie ontdekte hoe hard ze kon fietsen. Eind vorig seizoen viel ze al op met een tweede plaats in de GP de Wallonie. En vooral met een 19e plaats op het WK in Wollongong, als enige Belgische naast Lotte Kopecky die zich in de finale voorin had weten te handhaven.

Die lijn trekt Ghekiere dit seizoen door. Waar haar plafond ligt is nog af te wachten, maar gezien haar beperkt aantal koersjaren lijkt de progressiemarge groot.