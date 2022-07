Het ABC van de JPL: alles wat u moet weten bij de start van het nieuwe voetbalseizoen

De bal rolt weer over de vaderlandse velden: met dit alfabet bent u helemaal klaar voor seizoen 2022-2023 in de Jupiler Pro League.



A

Dure dertigplussers zoals Toby ALDERWEIRELD zag je vroeger niet in de Belgische competitie. Uiteraard is Alderweireld een geweldige voetballer en een fantastische transfer voor Antwerp FC. Maar een 33-jarige verdediger zul je niet meer met winst doorverkopen: de investering moet nú renderen. Zoiets is nieuw voor het Belgisch voetbal, dat er economisch gezien merkelijk op vooruitgaat. Tien jaar geleden mochten spelers niets kosten en was iedereen te koop. Vijf jaar geleden klommen de transfersommen voor spelers voor wie men later nog hogere bedragen hoopte te vangen. Vincent Kompany en Simon Mignolet waren de eerste toptransfers zonder winstoogmerk, in 2019. Antwerp heeft nu twee van zulke spelers: Toby Alderweireld en Radja Nainggolan.

B

Is Club Brugge het BAYERN VAN BELGIË? Drie opeenvolgende landstitels, de vetpotten van de Champions League komen er opnieuw bij en men verwacht gigasommen voor Noa Lang en Charles De Ketelaere. De twee goudhaantjes willen vertrekken en dat mag van Club, maar alleen voor de juiste prijs. In Jan Breydel hebben ze hun zaakjes goed voor elkaar: de nieuwe kern stond eind juni al klaar, inclusief vervangers voor Lang en De Ketelaere. Zonder titel is seizoen 2022-2023 voor Club mislukt.

C

De CLASH DER BOUWPROMOTOREN kent tot nu toe dus een duidelijke winnaar: Bart Verhaeghe (Uplace) verovert met Club Brugge titel na titel. Zakelijk en persoonlijk ligt hij overhoop met Paul Gheysens (Ghelamco) van Antwerp, die alles in de strijd gooit om zijn rivaal bij te benen. Gheysens stak al 80 miljoen in Antwerp en dan tellen we de kosten aan de Bosuil geeneens mee. Officieel is het een renovatie, maar dan zo doorgedreven dat het in feite om een nieuw stadion gaat. Wat dat betreft staat Bart Verhaeghe op achterstand. Wegens buurtprotest moet de eerste steen van het nieuwe Club-stadion nog worden gelegd.

D

DEGRADATIEANGST zal in de beginfase van de competitie een belangrijkere rol spelen dan titelhoop. Sinds de tumultueuze afwikkeling van seizoen 2020-2021 spelen er 18 clubs in eerste klasse: teams die op een degradatieplek stonden toen de pandemie uitbrak, betoogden voor de rechter dat ze hun sportieve kansen niet tot het uiterste konden verdedigen en bleven in eerste. Om terug te keren naar een ‘normale’ situatie met zestien eersteklassers moeten er dit seizoen drie ploegen zakken. Ook clubs die zich normaal vlot redden – denk KV Kortrijk, KV Oostende of KV Mechelen – lopen acuut gevaar. Een sterke start is cruciaal. Waar het niet loopt, zal de trainer snel vliegen.

E

Een EZEL stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar Union Sint-Gillis zou weleens een erg venijnig steentje kunnen zijn. Niemand hield vorig seizoen rekening met de Brusselaars en ook nu worden ze niet bij de titelkandidaten gerekend. Met Casper Nielsen (naar Club) en Deniz Undav (naar Brighton) vertrokken de beste spelers, en ook trainer Felice Mazzù verliet het Dudenpark. Belangrijke pionnen, maar geen kaalslag. Het schijnbaar kleine, sympathieke Union kan rekenen op de dikke portemonnee van eigenaar Tony Bloom, letterlijk een beroepsgokker. In de voorbereiding legde Union alvast Feyenoord met 0-4 over de knie.

F

Misschien volgen de FIERE KEMPHANEN van Westerlo wel het voorbeeld van Union. Westerlo speelde overtuigend kampioen in 1B, zoals Union het jaar voordien. Er is een niveaumismatch ontstaan: de top van 1B is veel sterker dan de bodem van 1A. De Turkse eigenaren van Westerlo, die fortuin maakten in de (legale) wapenhandel, geloven er alvast in. Ze versterken de kampioenenploeg met doelman Sinan Bolat.

G

‘De VAR hoeft GEEN VRIEND te zijn van de scheidsrechters op het veld’, zei scheidsrechtersbaas Bertrand Layec bij de voorstelling van het arbiterskorps voor 2022-2023. Layec vindt de videorefs te collegiaal: ‘Als jonge VAR is het niet makkelijk om gerenommeerde en ervaren scheidsrechters als Jonathan Lardot, Lawrence Visser of Alexandre Boucaut te verbeteren.’ Beginnende arbiters krijgen mental coaching die moet helpen om persoonlijkheid te kweken en resoluut beslissingen te nemen.

H

HORST is niet de favoriete bestemming van Anderlecht-coach Felice Mazzù. Racing Genk trok naar die Nederlandse gemeente voor de voorbereiding van dat ene dramatische seizoen dat Mazzù de Limburgers coachte. De Italiaanse Belg is bijgelovig en liet zijn afkeuring luid blijken toen hij vernam dat Anderlecht in Horst op trainingskamp zou gaan. Toch werd de stage niet afgeblazen.

I

INKT alom in het Belgisch topvoetbal, dat is niets nieuws. Het is ver zoeken naar spelers zonder tatoeages. Stilaan raken ook de coaches volgekleurd: de armen van Carl Hoefkens van Club en Danny Buijs van KV Mechelen staan vol. Hoefkens haalde ooit een vriend over om elkaars naam te tatoeëren, waarna hij een kruis over de naam van zijn kameraad liet zetten, als grap. De anekdote werd gerecupereerd in de VTM-reeks Spitsbroers, geschreven door de broer van de Club Brugge-trainer.

J

Wie geen JAPANS kent, mist de opmerkelijke sponsoren op het truitje bij STVV. Centraal op de borst prijkt het logo van de Nishitan Clinic: een groep wellnesscentra in Tokio, die botoxkuren en dieetadvies aanbieden. U kunt er in zuurstofcapsules slapen die de hersenactiviteit stimuleren en de stofwisseling bevorderen. De Kanaries maken ook reclame voor All Night Nippon, een talkshow op de Japanse nachtradio, en voor makelaar Big Ones, dat hippe lofts verhuurt in Tokio en tegelijk verzekeringen aanbiedt en handelt in kunst. Het zit allemaal in de diverse portfolio van DMM.com, de Japanse eigenaar van Sint-Truiden.

K

Opvallend KALM blijft het bij AA Gent en Racing Genk. Weinig inkomende of uitgaande transfers, geen ronkende verklaringen. Dat is een les uit de voorbije seizoenen. In de zomer van 2020 verklaarde het Gent-bestuur dat de club voor de titel ging, in 2021 deden die van Genk hetzelfde. En daarna speelden ze allebei een flauw seizoen. Gent lijkt een goed uitgebalanceerde ploeg, al mag er niet te veel misgaan met blessures. De nieuwe Genk-coach Wouter Vrancken ergerde zich in de voorbereiding aan het gebrek aan drive bij zijn spelers. Hij slaagt er nog niet in om Cyriel Dessers in te passen. De spits keert terug van een bijzonder geslaagde uitleenbeurt bij Feyenoord.

L

Er is iets vreemds aan de hand met de LIJNEN op de voetbaltruitjes. Bij KV Mechelen, Seraing en Charleroi, clubs die van oudsher met gestreepte shirts spelen, lopen de lijnen maar tot op de buik. Iemand zal hebben beslist dat dat in de mode is. AA Gent en Cercle spelen niet elk seizoen met gestreepte truitjes, maar hun lijntjes lopen in 2022-2023 wél tot boven. Bij Cercle zit er zelfs een soort bliksemschicht in de streep, waardoor de goksponsor op de trui nog meer aandacht krijgt.Landskampioen Club Brugge, nog zo’n streepjesclub, eet van twee walletjes. Thuis speelt Club in een sober retroshirt met volle, dikke strepen, voor uitmatchen kozen ze een opvallend blits tricot waarbij de lijnen alle kanten op gaan.

M

MIRAKELS MET EEN LEGE KAS: daar hopen ze op in Seraing en in Eupen. Seraing redde zich vorig seizoen ternauwernood in een play-off tegen RWDM, maar voor een kwaliteitsinjectie ontbreken de centen. Alle smaakmakers keerden terug naar FC Metz, de moederclub van Seraing. Metz degradeerde en blijkbaar beslisten de bazen dat de Franse club voortaan alle aandacht vereist. De Qatarese steun voor KAS Eupen droogt stilaan op: de Qatari wilden vooral Belgische voetbalknowhow opdoen met het oog op hun WK. Het valt te merken aan de ploeg. Driekwart van de spelerskern moest opkrassen en werd vervangen door nobele onbekenden.

N

De NIEUWE ABONNEMENTSCAMPAGNE van Zulte Waregem kreeg de slagzin ‘Trots om boer te zijn’. De club verspreidde een filmpje waarin spelers in landbouwersplunje hooi scheppen en koeien melken. Het viel samen met de stikstofheisa in de landbouw waardoor sommige boeren misschien hun bedrijf moeten sluiten, maar Zulte Waregem heeft geen politieke boodschap met de slagzin. Ook Club Brugge adopteerde ‘Boeren’ als geuzennaam.

O

Anderlecht is ONHERKENBAAR tegenover vorig seizoen. Felice Mazzù (foto) introduceerde een radicaal ander spelsysteem vergeleken met zijn voorganger Vincent Kompany. Hij rekent op counters, snelheid en leepheid, zoals Mazzù vorig seizoen voetbalde met Union. Dat betekent dat andere spelers belangrijk worden bij Anderlecht. Yari Verschaeren is de nieuwe draaischijf, Hannes Delcroix de leider van de verdediging. Twee spelers uit de jeugdwerking: het zal de paars-witte fan deugd doen. Adrien Trebel, al jaren in ongenade, krijgt een nieuwe kans. Vooraan leunt Anderlecht op Fabio Silva, een 20-jarige Portugees voor wie Wolverhampton in 2020 nog 40 miljoen euro betaalde. Dat Silva vandaag in België voetbalt, toont uiteraard dat het hem bij Wolverhampton niet bijster goed verging.

P

Voetballers lopen voorop in de PADELHYPE. Al in 2015 richtte oud-Rode Duivel Tom De Sutter zijn eerste padelclub op in Brugge, met later nog meerdere vestigingen. De Sutter bundelde de krachten met ondernemer Marc Coucke, die iets later aan zijn padelimperium begon. Hun fusiebedrijf Arenal is al marktleider en wil 200 à 250 nieuwe terreinen aanleggen. Standard-speler Joachim Van Damme werd deze zomer Vlaams kampioen padel.

Q

Het QATARESE WK legt de competitie tussen 13 november en 23 december stil. Die zes weken overbruggen de eersteklassers met extra vakantie en een korte stage. Na één speeldag is er opnieuw een week winterstop, want in het oudejaarsweekend wordt er niet gespeeld. Het is te hopen dat er niet te veel wedstrijden worden afgelast, want de kalendermakers hebben geen marge. De play-offs eindigen pas op 4 juni.

R

Bij OH Leuven doen ze aan REFEREE SCOUTING, verklapte trainer Marc Brys in een dubbelinterview met Edward Still van Charleroi. Sport/Voetbalmagazine zette de oudste en de jongste trainer van eerste klasse samen voor een tweegesprek. Brys wil zijn spelers meegeven of ze ‘veel met de scheidsrechter moeten praten of hem met rust laten. Is hij streng in het begin van de match? Dat zijn details, maar soms maken die het verschil.’ Zijn jonge collega Still viel uit de lucht: ‘Daar had ik nog niet aan gedacht…’

S

Over SMAAK valt niet te twisten. Het nieuwe logo van Cercle Brugge wordt overal afgekraakt, wij vinden dat het wel iets heeft. De heisa legt een dieper conservatisme bloot, typisch voor voetbal. In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kijkt niemand op wanneer teams hun logo opfrissen, in het voetbal is het alsof je een heiligdom schendt. Erger was de tenenkrommende marketingpraat waarmee Cercle zijn nieuwe logo aankondigde: ‘Van underdog naar ploeg die assertiviteit uitstraalt en allesbehalve bang is om op te vallen. En dus is het energieke spel, de hoge pressing en de fysieke dominantie niet alleen meer binnen de lijnen, maar ook ver daarbuiten te ervaren. Unleash the green!’

T

Supporters zijn boos vanwege de onmogelijke TIJDSLOTS waarop hun clubs spelen. Eleven Sports, dat de televisierechten kocht van de Belgische competitie, bedong dat matchen niet mogen overlappen, kwestie van het hele weekend te kunnen uitzenden. Er is één match op vrijdag, vier op zaterdag en vier op zondag. Vooral de late wedstrijd op zondagavond om negen uur zien de fans liever verdwijnen: wie dan op verplaatsing naar Eupen moet, begint ’s maandags met wallen onder de ogen aan de dagtaak.

U

De U23 van vier eersteklassers spelen voortaan in tweede klasse. Zij konden zich vorig seizoen kwalificeren via de beloftencompetitie, die daardoor voor één keer bijzonder intens was. Anderlecht, Genk, Club Brugge en Standard haalden het: zij treden aan onder de namen Anderlecht Futures, Jong Genk, Club NXT en SL16 FC. De weinig sexy benaming 1B verdwijnt: spreek voortaan van de Challenger Pro League. Verwacht wordt dat de volwassenenteams Beerschot, Virton, Beveren, Dender, Deinze, Lommel, Lierse en RWDM korte metten zullen maken met de jongeren.

V

VIJF MILJOEN bruto verdient Toby Alderweireld dit seizoen bij Antwerp, een naar Belgische normen ongezien loon. De officieuze recordhouder was Simon Mignolet van Club Brugge, met 3,4 miljoen euro. De keeper werd kop van Jut bij politici die het gunstige belastingregime voor voetballers willen afschaffen, en vergelijkingen maakten met wat een schoonmaakhulp afdraagt. Tot grote ergernis van de sociaal voelende Mignolet. De bedragen vallen niet altijd te vergelijken: wat is afgesproken over de tekenpremie of de groepsverzekering (het aanvullend pensioen) haalt zelden de pers, maar het scheelt een slok op een borrel.

W

WINST MAKEN is voor Belgische clubs haast een utopie, eigenaren zijn al blij als ze hun broek niet scheuren. Volgens het laatste rapport van Deloitte hebben liefst 15 van de 24 profclubs een negatief eigen vermogen. Desondanks stijgen de spelerslonen gemiddeld met 6 procent. Lorin Parys (foto), de nieuwe voorzitter van de Pro League, wil Belgische clubs verplichten om binnen 5 jaar een positief saldo voor te leggen. Wie daar niet in slaagt, riskeert negen minpunten bij de start van de volgende competitie.

X

In Belgische clubs vind je ook atleten met twee X-CHROMOSOMEN: negen eersteklassers tellen een ploeg in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal, namelijk Anderlecht, OHL, KV Mechelen, Genk, Club Brugge, Standard, AA Gent, Zulte Waregem en Charleroi. Jammer genoeg vonden enkele hooligans het nodig om vrouwenwedstrijden, waar amper politie aanwezig is, te ontsieren. Het gebeurde onder meer in de bekerfinale tussen de RSCA Women en Standard Fémina de Liège.

Y

YAMOUSSOUKRO, de hoofdstad van Ivoorkust, is plots hofleverancier van de Belgische competitie. Liefst dertien Ivorianen komen dit jaar uit in de Jupiler Pro League. Denk nu niet dat Belgische clubs grondig scouten in Ivoorkust. Het gaat andersom: enkele Belgische makelaars hebben goeie contacten in Ivoorkust. Zij spelen hun vondsten door aan de clubs, die na een testperiode zien wat ze ermee doen.

‘Z

Standard is als een speler die een ZWARE BLESSURE heeft gehad’, aldus de twijfelachtige beeldspraak van algemeen directeur Pierre Locht in een interview met La Dernière Heure. ‘Eerst is er de operatie: dat was de verkoop van de club, die moest plaatsvinden om de licentie te krijgen. Daarna is er de genezing. De club staat financieel weer op de rails, met een nieuwe structuur en nieuwe gezichten. Na de genezing willen we op termijn weer performant zijn. Dat kan nog niet meteen, want anders herval je.’ Zou het de vurige Luikse supporters geruststellen? De Amerikaanse durfkapitalist 777 Partners redde Standard in mei van het faillissement. Sindsdien viel er geen nieuws te rapen op Sclessin, behalve dat de betere spelers de uitgang zoeken.