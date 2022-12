Amerikanen voorstanders van terugkeer Russen en Wit-Russen naar Spelen onder neutrale vlag

Het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC) heeft maandag laten weten dat het voorstander is van het idee om Russische en Wit-Russische atleten, die na de Russische inval in Oekraïne uitgesloten werden van internationale competities, op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs toe te laten onder neutrale vlag.

Het idee voor de herintegratie van de (Wit-)Russische atleten kwam ter sprake tijdens een recent topoverleg tussen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Lausanne. Daar waren de Amerikaanse, Chinese en Russische delegaties aanwezig, maar ontbrak wel een Oekraïense vertegenwoordiger. Volgens de Amerikaanse Susanne Lyons, voorzitster van het USOPC en lid van het IOC, genereerde het plan tijdens de conferentie “unanieme interesse”.

Het IOC kan volgens haar niet zomaar wegkijken. “We willen hen graag terug toelaten, want het is onze taak om de wereld op vreedzame wijze te verbinden door sport. De olympische beweging kan de uitsluiting van deze atleten maar moeilijk tolereren”, sprak ze. Vorige week al nam het IOC een motie aan om de terugkeer van Russische en Wit-Russische atleten naar internationale sportcompetities in Azië te bekijken. Volgens het Olympisch Comité van Azië is het argument niet langer van toepassing dat atleten uit (Wit-)Rusland vanwege hun eigen veiligheid worden geweerd van internationale evenementen.