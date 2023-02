AA Gent staat officieel te koop

Voetbalclub AA Gent is op zoek naar een overnemer. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat enkele documenten kon inkijken. De club werkt samen met de Britse investeringsmaatschappij Tifosy om de verkoop in goede banen te leiden.

Potentiële kopers ‘wordt een unieke kans geboden om een iconische, stabiele en goed geleide Belgische club in de eerste klasse van het voetbal over te nemen’, zo omschrijft Tifosy. AA Gent wil voorlopig niet officieel reageren. De club beraadt zich intern.

AA Gent wordt sinds de zomer van 1999 geleid door Ivan De Witte. De voorzitter heeft 25 procent van de aandelen in handen. Zijn rechterhand, CEO Michel Louwagie, bezit 15 procent. De overige aandelen zitten gespreid over een tiental andere personen.

Al jaren zijn er geruchten over een potentiële overname van de club. AA Gent staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League, met 38 punten na 24 speeldagen. Zaterdag, om 16 uur, gaan de Buffalo’s op bezoek bij Westerlo, de nummer zeven in de tussenstand.