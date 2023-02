60 jaar Michael Jordan: waarom hij de Grootste Aller Tijden blijft

Michael Jordan viert vandaag zijn 60e verjaardag. Voor velen is hij nog altijd de GOAT, The Greatest of All Time van het basketbal. Ook voor ons. En wel hierom.

Toen LeBron James onlangs topscorer aller tijden werd in de NBA, laaide de discussie nog eens op: is hij nu de beste basketbalspeler ooit? En heeft The King dan toch Michael Jordan onttroond als de GOAT?

Naarmate James, zelfs na zijn 38e, zijn puntentotaal zal blijven aandikken en andere records zullen sneuvelen, zullen de argumenten pro-LeBron almaar luider klinken. Ook omdat de herinneringen aan Jordan bij jongere opiniemakers, die MJ nooit live hebben zien spelen, zullen vervagen.

Dat merkte Jordan zelf toen James in 2016 met een fameuze comeback zijn Cleveland Cavaliers de NBA-titel bezorgde. Ook toen barstte het GOAT-debat al los. Waarop Jordan niet veel later toestemming gaf voor de productie van The Last Dance, de docuserie over hem en de Chicago Bulls die tijdens corona miljoenen kijkers lokte op Netflix. Jordan besefte dat hij ‘the narrative’ weer in zijn voordeel moest doen kantelen door de jongere generatie te laten kennismaken met zijn verhaal en erfenis.

Zelfs twee decennia na zijn afscheid blijft His Royal Airness immers hypercompetitief. Ook in de strijd om de GOAT-titel. Toen het officiële account van Twitter in januari 2019 twitteraars opriep om emojis te posten die hen het best omschreven, antwoordde Jordan in hoogsteigen persoon met een emoji van een geit. Een GOAT dus.

Donatie

Vandaag, ruim drie jaar later, viert MJ zijn 60e verjaardag. En kwam hij vooral in het nieuws met zijn donatie van 10 miljoen dollar aan de Make a Wish-foundation, een stichting waarmee Jordan al tijdens zijn carrière samenwerkte. Ook die perceptie, die van de empathische weldoener, moet af en toe worden aangescherpt.

Al is die 10 miljoen peanuts in vergelijking van de 256 miljoen dollar die hij vorig jaar opstreek via Jordan Brand, de naar hem genoemde kledinglijn van sportmerk Nike waarvan hij vijf procent van de inkomsten op zijn bankrekening mag schrijven.

Jordans nettovermogen bedraagt op zijn 60e intussen zo’n 1,7 miljard dollar – geen (ex-)sporter ter wereld die zo’n fortuin heeft vergaard. Ook LeBron James heeft intussen de kaap van het miljard dollar gerond en blijft zijn zakenimperium uitbouwen terwijl hij aan zijn laatste jaren in de NBA bezig is.

Zo lang, zo goed

Met zijn recentste puntenrecord, die van topscorer in de reguliere competitie, heeft James wel al één titel beet: die van de ‘Longevity GOAT’. Geen speler, ook Jordan niet, heeft over zo’n lange periode van intussen twintig jaar zo’n hoog niveau gehaald. Niet alleen qua totaal aantal punten, ook in tal van andere categorieën.

Maar als het gaat over de béste speler ooit, weliswaar dan over een kortere periode, staat de hiërarchie nog altijd vast: 1. Michael Jordan, 2. LeBron James. Of toch zeker voor zij die Jordan hebben zien spelen. Voor hen, en ook voor ons, is hij nog altijd de maatstaf waaraan excellentie wordt gemeten. En niet alleen vanwege zijn gigantische impact op de popularisering van de NBA, als wereldwijd icoon die zijn sport ver oversteeg.

Federer vs. Nadal

Ook puur qua stijl, als speler, gaat de vergelijking met James niet op. In tennistermen: Roger Federer versus Rafael Nadal. Jordan koppelde gratie, explosiviteit, snelheid aan sprongkracht om te doen wat hij als allerbeste ooit kon: scoren. Tien keer was hij topscorer in de NBA, met over zijn hele carrière gemiddeld 30,1 punten in het reguliere seizoen, en 33,45 punten per match in de play-offs, wanneer het er écht om gaat.

Geen speler die in money-time dan ook bepalender was dan Jordan, ook James niet. Elke basketbalcoach zou hem nog altijd de bal in handen geven bij een 105-105 stand, met nog vijf seconden te spelen.

Jordan haalde zijn puntengemiddelde bovendien in een tijdperk waarin verdedigers veel meer mochten dan tegenwoordig. Lees: veel brutaler, agressiever mochten zijn, met veel meer fysiek contact. De Detroit Pistons, bijgenaamd The Bad Boys, schreven zelfs de fameuze Jordan Rules om hem af te stoppen. Met alle mogelijke middelen. Toch scoorde Jordan gemiddeld drie punten meer dan James per match, en zelfs vijf meer in de play-offs.

Beste verdediger

Bovendien helt ook op defensief vlak het voordeel over naar His Royal Airness. Negen keer werd hij verkozen tot het All Defensive First Team, met de vijf beste verdedigers van het seizoen. LeBron bleef steken op vijf. En dat zal op zijn 38e niet veranderen. Ook qua MVP-trofeeën, als beste speler van het reguliere seizoen, doet Jordan beter dan James: vijf versus vier. Beiden hadden er in bepaalde seizoenen meer verdiend, maar dat is een andere discussie.

Minder weerlegbaar, en nog altijd het ultieme argument pro MJ: LeBron James verloor zes van zijn tien NBA-finals. Waarin hij bovendien enkele keren, zoals tegen Dallas in 2011, enkele keren chookte. Jordan scoorde daarentegen een perfecte zes op zes, verdeeld over twee zogenaamde three peats. En allicht had Jordan er met Chicago zelfs acht op een rij gewonnen als hij geen baseballintermezzo had ingelast na de dood van zijn vader.

Ultieme killer

Al even straf is dat Jordan en de Bulls in die zes jaar nooit een beslissende game seven moesten spelen. De ultieme killer had zijn tegenstanders ervoor al eigenhandig de doodsteek gegeven. Zoals in de zesde match van de NBA-finals 1998 tegen de Utah Jazz, waarin Jordan zes seconden voor het einde de match besliste.

Zijn allerlaatste shot voor de Bulls, als orgelpunt van The Last Dance. Niet het perfecte einde – dat deed Jordan later zelf teniet met een overbodige comeback bij de middelmatige Washington Wizards – maar dat heeft zijn erfenis als The Greatest of All Time nooit geschaad.

Ook omdat Jordan dat beeld zelf heeft vormgegeven, en dat ook na zijn zestigste verjaardag zal blijven doen. Als een onaantastbaar icoon dat boven de NBA zweeft en zich zelden of nooit laat zien. Ook niet toen LeBron James onlangs het alltime scorerecord bereikte. En zichzelf op de borst klopte als de beste ooit.

Voor velen zal hij echter achter de ongrijpbare schaduw van Michael Jordan blijven lopen. Omdat James, zelfs op het toppunt van zijn carrière, nooit diens allerhoogste niveau heeft overtroffen. Geen enkel alltimerecord zal dat ooit veranderen.