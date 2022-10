Skoda Enyaq komt ook als RS

Skoda lanceert nu ook een snelle RS-versie op basis van de bestaande Enyaq. Het recept is vergelijkbaar met dat van de Enyaq Coupé RS.

Met de Enyaq RS bouwt Skoda zijn RS-gamma verder uit. De ingeslagen weg van de elektrificatie is duidelijk, want dit is meteen het tweede 100 % elektrisch aangedreven RS-model. De wagen kreeg een krachtigere aandrijving in de vorm van twee motoren die samen voor een systeemvermogen van 300 pk (en 460 Nm) zorgen. Dat vermogen landt bovendien zeer efficiënt op het asfalt omdat het wordt verdeeld over de vier aangedreven wielen. Dat vermogen volstaat voor een acceleratieoefening tot 100 km/u in amper 6,5 seconden en de topsnelheid wordt elektronisch beperkt tot 180 km/u.

500 km

Ondanks het aanzienlijke vermogen claimt de Tsjechische constructeur een rijbereik van 500 km, gemeten volgens de WLTP-meetmethode. Dat wordt mogelijk door een batterij met een grote capaciteit van 82 kWh, maar er wordt eveneens geschaafd aan de aerodynamica van deze grote elektrische SUV.

Skoda claimt eveneens een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,265 dankzij de schort onder de voorbumper, de aangepaste velgen, de verlaagde ophanging en de opvallende luchtdiffusor achteraan. Het geheel oogt ook een stuk dynamischer dan bij de klassieke Enyaq. Vooraan krijgt deze RS-versie een ‘Crystal Face’ waarbij de verticale spijlen van het radiatorrooster worden verlicht door 131 leds.