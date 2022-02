Er zit schot in de fraudezaak tegen Vlaams ­Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag. Een jaar na de start van het strafonderzoek werd het lijvige verslag van de bedrijfs­revisor aan het dossier toegevoegd.

Nu moet duidelijk worden of de door het gerecht aangestelde revisor tot dezelfde conclusies is gekomen als zijn voorganger die op vraag van drie bestuurders de boek­houding van het Antwerpse dansproject Let's Go Urban had doorgelicht. Namelijk dat subsidies en andere inkomsten van verschillende vzw's gebruikt werden voor persoonlijke aankopen of door­gespeeld werden naar andere vennootschappen.

De politica werd inmiddels al twee keer verhoord door de speurders van de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie. 'Maar nog steeds krijgen we geen inzage in het dossier', hekelt haar ­advocaat Mounir ­Souidi.

