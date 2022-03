Separatisten in Zuid-Ossetië, een deelregio van Georgië, willen een stemming organiseren over een eventuele toetreding tot Rusland. Voor zo'n stap is een referendum noodzakelijk, zei de leider van pro-Russische regio, Anatoli Bibilov, woensdag op de Russische staatstelevisie.

Volgens Bibilov is het niet zo moeilijk om een volksbevraging te organiseren. 'Ik denk dat een vereniging met Rusland ons strategisch doel is', zei hij. Rusland heeft Zuid-Ossetië samen met Abchazië in 2008 na een oorlog tegen Georgië erkend als onafhankelijke staat. Duizenden Russische soldaten zijn in de regio gestationeerd. Georgië erkent de zelfverklaarde onafhankelijke regio's niet, net als de meeste andere landen. Een woordvoerder van Bibilov zei nog dat Zuid-Ossetië de juridische procedures voor een toetreding tot Rusland zal finaliseren na de lokale 'presidentsverkiezingen' van 10 april.

Een andere leider van Zuid-Ossetië Alan Tadtajev zei aan het Russische staatspersagentschap Tass dat 'in nabije toekomst' een referendum georganiseerd kan worden. Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari, volgens Rusland onder meer om de oostelijke zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk te 'bevrijden', groeit de ongerustheid dat de conflicten weer zouden kunnen oplaaien in andere pro-Russische regio's en ex-Sovjetstaten.

Zondag kondigde de separatistische leider van Loehansk Leonid Pasetsjnik aan dat er een stemming zou komen over een toetreding van de regio tot Rusland. Kiev liet al weten dat het zo'n referendum niet zou erkennen. In 2014 vond op het schiereiland Krim ook al zo'n omstreden referendum plaats, waarin gestemd werd voor een aanhechting aan Rusland.

