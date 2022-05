Schutter Texas kondigde acties aan via Facebook

De tiener die dinsdag negentien kinderen en twee leerkrachten doodschoot in een basisschool in Texas, had op Facebook deze actie, en ook de aanslag op zijn grootmoeder, aangekondigd.

Dat meldde de gouverneur van Texas, Greg Abbott.

Achtereenvolgens postte de jongeman de boodschap dat hij zou schieten op zijn grootmoeder en daarna dat hij dit gedaan had. De derde boodschap kwam er ‘zonder twijfel minder dan vijftien minuten voor aankomst aan de school’, aldus Abbott op een persconferentie. ‘Ik zal het vuur openen in een lagere school’, liet de achttienjarige weten.

Hij gebruikte een extreem dodelijk aanvalswapen, voegde de gouverneur eraan toe.