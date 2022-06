Sammy Mahdi officieel voorzitter van CD&V

Sammy Mahdi is zaterdag met 96,86 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V. Het resultaat werd bekendgemaakt op de familiedag van de partij, in Plopsaland.

Mahdi was de enige kandidaat om Joachim Coens op te volgen als partijvoorzitter. Die kondigde begin mei zijn vertrek aan, na een peiling die CD&V nog 8,7 procent van de kiesintenties gaf. “Strategisch was het misschien slimmer geweest om staatssecretaris te blijven, maar de plicht riep”, zegt Mahdi zaterdag na zijn speech voor de CD&V-leden. “Ik voelde bij de lokale afdelingen een grote bezorgdheid over de resultaten. En ik heb altijd gezegd dat ik de taak op mij zou nemen als het mij gevraagd werd.”

Mahdi wil graag in de voetsporen treden van Jean-Luc Dehaene, zijn grote voorbeeld. “Hij praatte intellectueel alle ministers onder de tafel, maar kon het ook uitleggen tegenover de mensen”, zegt hij.

De nieuwe voorzitter wil van communicatie zijn grote speerpunt maken. “Mensen kijken vandaag meer naar hun kleine schermpje dan naar hun partner. Ik ben een kind van mijn generatie, ik wil inspelen op die realiteit, op de beeldcultuur.”

Mahdi wil ook ten strijde trekken tegen de onverschilligheid tegenover CD&V. “Daar mag ik op afgerekend worden”, zegt hij. “We moeten duidelijkheid scheppen over de fundamenten van de partij en daar moeten we ook vaker onze voeten in het zand zetten tegenover coalitiepartners. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de kinderbijslag en over de index, daar mag niet meer aan geraakt worden.”



Voormalig voorzitter Joachim Coens houdt het hoofd zaterdag geheven. “Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen”, zegt hij. Coens werd voorzitter in 2019, een jaar voor het uitbreken van de coronacrisis, en ondervond daar naar eigen zeggen grote hinder van. “Ik had het beter kunnen doen zonder die crisis”, zegt hij. “Ik was twintig jaar uit de nationale politiek. Ik wou onder de mensen komen, verbinding maken met de lokale afdelingen.”



Nu is het aan de jeugd, vindt Coens, ook al is Mahdi’s jeugdige leeftijd ook een hinderpaal. “Ervaring in het leven heeft hij minder. Maar hij heeft wel een netwerk en een goede manier van communiceren”, zegt de Dammenaar.

Maandag kiest de partij een opvolger voor Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Bij de kopstukken valt off the record te horen dat het een vrouw en een Kamerlid zal zijn.

De Antwerpse Nahima Lanjri maakt een goede kans, omdat ze zich al jarenlang specialiseert in migratie. Ook de Vlaams-Brabantse Els Van Hoof heeft goede kaarten, onder meer omdat bij een keuze voor haar Mahdi in de Kamer zou komen als opvolger.

De Limburgse Nawal Farih zou achter de hand worden gehouden als nieuwe fractieleider in de Kamer.