Sammy Mahdi (CD&V) verdedigt YouTuber Acid na omstreden Reuzegom-filmpje

Partijvoorzitter CD&V Sammy Mahdi heeft gisteravond op TikTok een filmpje gepost waarin hij het opneemt voor YouTuber Acid, die de dag voordien zelf een video op YouTube had gepost waarin hij de namen van de Reuzegommers vrijgaf.

‘Ge moet mij eens uitleggen hoe het komt dat er een heksenjacht georganiseerd wordt op Acid, terwijl die niets anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet’, steekt Mahdi van wal in zijn filmpje op TikTok. De CD&V-partijvoorzitter hekelde de schijnbaar gesplitste manier waarop de media omgaan met de berichtgeving over de Reuzegom-affaire. ‘Vaak heb je al namen, foto’s en bijna de horoscoop van iemand nog voor die schuldig is bevonden.’

Lees hieronder verder.

Op Twitter lichtte Mahdi zijn standpunt verder toe in een draadje: ‘Ofwel kiezen media altijd en overal voor de absolute anonimiteit, ofwel kiezen ze ervoor om na schuld de anonimiteit op te heffen. Het is het één of het ander. Anders krijg je terechte frustraties’.

Over #Reuzegom toch nog een paar punten in een draadje 👇

1) De voorbije jaren constant foto’s en namen gezien van mensen die nog niet schuldig zijn bevonden in heel wat kranten en op heel wat websites. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) June 1, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De CD&V-voorzitter uitte ook kritiek op de mogelijk straf die Acid, die een week verbannen werd van YouTube, nu boven het hoofd hangt. ‘Wat je me ook nog eens moet uitleggen is hoe de straffen die Acid mogelijk kan krijgen, bijna hoger oplopen dan de ‘werkstrafjes’ die de Reuzegommers hebben gekregen’.

Reuzegom-advocaat Joris Van Cauter beschuldigde Mahdi er gisteren in De Afspraak van ‘olie op het vuur te gooien’. Zelf reageerde Mahdi na De Afspraak nog als volgt: ‘Ik heb in die video vooral de frustratie aangeklaagd die veel mensen voelen. Ze hebben op dit moment het gevoel dat er twee maten en gewichten zijn en ik begrijp die frustratie.’