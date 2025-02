Ruzie tussen Trump en Zelenski in Witte Huis

President Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski hebben ruzie gekregen bij de ontvangst van de Oekraïense leider in het Witte Huis. Trump verweet zijn gast respectloos en ondankbaar te zijn. De persconferentie die na de ontmoeting zou worden gehouden, werd afgelast en Zelenski heeft het Witte Huis vervroegd verlaten.

Tijdens de ontmoeting leek Zelenski erg geïrriteerd. Hij zei bijvoorbeeld dat de grondstoffendeal die hij van plan was te komen tekenen in het Witte Huis, “niet genoeg is”. De president wil dat de VS militaire veiligheidsgaranties geven, bijvoorbeeld voor een internationale vredesmacht in Oekraïne.



De veelbesproken grondstoffendeal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten werd dan ook niet ondertekend. Dat bevestigde het Witte Huis.

Trump verweet de Oekraïense leider “met een Derde Wereldoorlog te gokken”. Het wordt moeilijk zakendoen, vreesde Trump. “Sluit een deal of we zijn weg”, snauwde Trump. “Jouw land zit in grote problemen.”

De strijd werd opgepookt door de Amerikaanse vicepresident JD Vance die de Oekraïense president bekritiseerde voor het “gebrek aan respect” voor de Amerikanen. “Heb je al een keer ‘dank u’ gezegd tijdens deze ontmoeting?”, vroeg Vance zich luidop af.

Nadat hij het Witte Huis vroegtijdig had verlaten, sprak Zelenski zijn dankbaarheid uit voor de Amerikaanse president Trump, het Congres en het Amerikaanse volk. “Oekraïne heeft nood aan een rechtvaardige en duurzame vrede, en daar werken wij hard aan”, schreef hij op X.



Trump schreef op zijn onlineplatform Truth Social dan weer dat Zelenski niet klaar is voor vrede met Amerikaanse betrokkenheid.

“Hij heeft de Verenigde Staten niet gerespecteerd in hun geliefde Oval Office” schrijft Trump. “Hij kan terugkomen als hij klaar is voor vrede.”